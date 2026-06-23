Δικογραφία για Αβραμόπουλο: Τα επόμενα βήματα ως την άρση ασυλίας

Με τη δικογραφία της βελγικής Δικαιοσύνης να έχει διαβιβαστεί στη Βουλή το μεσημέρι της Τρίτης, το επόμενο βήμα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αναμένεται ότι θα προγραμματιστεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος δικαιούται να τοποθετηθεί είτε δια ζώσης είτε δια υπομνήματος.

Πρώτος λαμβάνει γνώση του υλικού που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο ίδιος ο αναφερόμενος και στη συνέχεια, μόλις σταλεί η σχετική πρόσκληση, και όλοι οι βουλευτές – μέλη της Επιτροπής. Το όργανο καταλήγει στην εισήγηση προς την Ολομέλεια για το αν προτείνει ή όχι την άρση ασυλίας του βουλευτή και στη συνέχεια θα οριστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας η οποία και θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή Ηλείας. Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας δικαιούται να τοποθετηθεί Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Κατά πληροφορίες ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές στα αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει ήδη δηλώσει πως θα ζητήσει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Πολιτική σύγκρουση

Πάντως, η ΝΔ βρίσκεται για άλλη μια φορά από το «δόξα τω Θεώ» στο «βόηθα Παναγιά», αυτή τη φορά μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, το οποίο ένταλμα εμπλέκει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή Ηλείας στο διαβόητο Qatargate.

Πάνω που η «γαλάζια» παράταξη είχε αρχίσει να «παίρνει ανάσα», μετά τις αρχειοθετήσεις δικογραφιών για βουλευτές της που φέρονταν να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται η βελγική Δικαιοσύνη και βάζει στο στόχαστρό της ένα προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει «θύελλα» στο ΠΑΣΟΚ και είχε οδηγήσει στη διαγραφή της Εύας Καϊλή από το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ακριβώς πάνω σε αυτό το… δεδικασμένο πατάει και η αντιπολίτευση, η οποία ζητά τη διαγραφή Αβραμόπουλου: η ΕΛΑΣ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν ο κος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κα Καϊλή για την εμπλοκή της στην ίδια υπόθεση, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα για τον καταζητούμενο κο Αβραμόπουλο», κατηγορώντας, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι «παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Δ. Αβραμόπουλος έχει αναφέρει ότι «η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο» και ότι «το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο υποστηρίζεται ότι η δικογραφία σε βάρος του Δ. Αβραμόπουλου είναι πολύ «αδύναμη», ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται ότι ακόμα ένα στέλεχος της ΝΔ φέρεται να εμπλέκεται σε σκανδαλώδη υπόθεση.

Νέα δικογραφία για την Κωνσταντοπούλου

Στο μεταξύ νέα δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η μήνυση περιλαμβάνει τις κατηγορίες συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης.

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