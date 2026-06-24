Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρώτες μεγάλες παραφωνίες εντός ΝΔ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Αν μέχρι σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έμοιαζε σχεδόν… αναμενόμενη (η ΝΔ να υποστηρίζει τις προτάσεις της και η αντιπολίτευση να τις απορρίπτει ή εν πάση περιπτώσει να εκφράζει αντιρρήσεις), η χθεσινή συνεδρίαση σφραγίστηκε από τις πρώτες «γαλάζιες» διαφωνίες.

Ντόρα Μπακογιάννη και Χαράλαμπος Αθανασίου διαφώνησαν με την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για θεσμοθέτησης μίας 6ετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για ως δύο 5ετείς θητείες, όπως ισχύει σήμερα. «Έχω τις επιφυλάξεις μου, και θέλω να το καταθέσω. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επειδή κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση για δικές του προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δύο πενταετείς θητείες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του για πολλούς και διάφορους λόγους», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Θεωρώ ότι ως έχει η διάταξη, με τις δύο πενταετείς θητείες, είναι προτιμότερη από τη μια εξαετή θητεία και αυτό διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά στην πρώτη θητεία την εμπειρία εκπροσώπησης διεθνώς του κράτους και συμμετοχής του στους διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις. Εξοικειώνεται στην συνεργασία, στην κατανόηση εμποδίων αλλά και στην άτυπη εξομάλυνση κομματικών αντιθέσεων. Στην περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή μετά το τέλος της πενταετίας», υπερθεμάτισε ο Χ. Αθανασίου.

Μπροστά στις δύο «γαλάζιες» αντιρρήσεις, ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, περιορίστηκε να επαναλάβει ότι «η μία και μόνη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας ενισχύει την ανεξαρτησία του και τον απελευθερώνει από το ανθρώπινο άγχος της επανεκλογής, ώστε να ασκήσει ανεπηρέαστος τα καθήκοντα του ως ρυθμιστής του πολιτεύματος – έστω και με μειωμένες αρμοδιότητες – και ως αρχηγός του κράτους». Ωστόσο, οι διαφωνίες έδωσαν… αέρα στην αντιπολίτευση, με τον Παναγιώτη Δουδωνή (ΠΑΣΟΚ) να υπογραμμίζει ότι «η λύση δεν είναι ένας κομματικός Πρόεδρος με μια θητεία. Η λύση είναι ένας υπερκομματικός Πρόεδρος ο οποίος θα μπορέσει πετυχημένα να ενώσει τον ελληνικό λαό και να λειτουργήσει ως αυτό το οποίο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος».

Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση αποσυνέδεσε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, απομειώνοντας κι άλλο το ρόλο του, εντούτοις, η διαφωνία Μπακογιάννη και Αθανασίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς:

· Προέρχεται από δύο έμπειρα και προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων η άποψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα εντός της ΝΔ – ειδικά της Ντ. Μπακογιάννη, οι παρεμβάσεις της οποίας το τελευταίο διάστημα έχουν θεωρηθεί βαρύνουσας σημασίας (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη), και

· Αφορά σε μια πρόταση η οποία, όπως όλα δείχνουν, προέρχεται απευθείας από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και την είχε προαναγγείλει, πολύ πριν κατατεθεί το κείμενο της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε τρίτο επίπεδο, ωστόσο, στο «γαλάζιο» στρατόπεδο η διαφοροποίηση Μπακογιάννη και Αθανασίου προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς θεωρείται ότι «ανοίγει το δρόμο» και για άλλα μέλη της Κ.Ο. να εκφράσουν τη διαφωνία τους για άλλα υπό αναθεώρηση άρθρα, με τα οποία ενδεχομένως δεν συμφωνούν ή, εν πάση περιπτώσει, θα τα ήθελαν κάπως αλλιώς. Με απλά λόγια, λένε πηγές από τη ΝΔ, δεν αποκλείεται η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να γίνει πεδίο «εσωτερικών» αντιπαραθέσεων – πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που η διαδικασία σχεδόν επιβάλλει στους βουλευτές να εκφραστούν ανοιχτά.

Οι πιο αισιόδοξοι, βέβαια, μιλούν για απλώς μια… στιγμιαία εξαίρεση, εκτιμώντας ότι η Κ.Ο. της ΝΔ θα στηρίξει «en bloc» την κομματική πρόταση. Ωστόσο, οι πιο απαισιόδοξοι μέσα στο κόμμα εκτιμούν ότι το γεγονός ότι η πιθανότητα κάποιο από τα υπό αναθεώρηση άρθρα να συγκεντρώσει από τώρα 180 ψήφους τείνει στο μηδέν, ίσως λειτουργήσει… απελευθερωτικά για όσους έχουν αντιρρήσεις, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.

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