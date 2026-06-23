Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Ο αγροτοσυνδικαλιστής που κάνει τις πιο δυναμικές και αιχμηρές τοποθετήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, ο Θωμάς Μόσχος είναι ίσως το πιο… δυνατό «κοινωνικό» όνομα απ’ όσα ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην σύνθεση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να εστιάσει σε προβλήματα που ταλανίζουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι αναμφίβολα ο πρωτογενής τομέας, που τα τελευταία χρόνια βιώνει σημαντικά ζητήματα. Χιλιάδες καλλιεργητές εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους, την ώρα που τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν επιτείνει την οργή όχι μόνο των παραγωγών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας.

Έτσι, ο Θωμάς Μόσχος, αγροτοκτηνοτρόφος από την Καστοριά με έντονο αποτύπωμα στο δημόσιο λόγο, έχει επιλεγεί για τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

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