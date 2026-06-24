Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Πότε θα στηρίξετε πραγματικά τους ανθρώπους της θάλασσας

Παρέμβαση στον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή για άμεσες αποζημιώσεις, χρηματοδότηση του στόλου, προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και δίκαιη πρόσβαση στον θαλάσσιο χώρο.

Σαφές και συγκεκριμένο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Αλιείας, Σάκης Αρναούτογλου, κατά την παρέμβασή του στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η Ευρώπη διαθέτει στρατηγικές, αλλά αν έχει τη βούληση να τις μετατρέψει σε πράξη, με συγκεκριμένα μέτρα, δεσμευτικούς κανόνες, χρηματοδότηση και πραγματική προστασία για όσους σήμερα μένουν πίσω.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι άνθρωποι της θάλασσας: οι αλιείς της μέσης και παράκτιας αλιείας, οι μικροί παράκτιοι αλιείς, οι μυδοκαλλιεργητές, τα νησιά και οι παράκτιες κοινότητες, που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, του αυξημένου κόστους, της απώλειας παραγωγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως προς τον Επίτροπο το ερώτημα:

«Πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο στήριξης της μέσης και παράκτιας αλιείας, με άμεσες αποζημιώσεις, ειδική χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό του στόλου, προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών και δίκαιη πρόσβαση στον θαλάσσιο χώρο;»

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι η Πράξη για τους Ωκεανούς δεν μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα κείμενο καλών προθέσεων.

Αντιθέτως, όπως σημείωσε, πρέπει να αποτελέσει εργαλείο ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης, με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των επαγγελματιών που στηρίζουν την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και την κοινωνική συνοχή των παράκτιων περιοχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εμπειρία της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αλιείας στην Πιερία το 2025, όπου αναδείχθηκε με δραματικό τρόπο η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί: απώλειες στην παραγωγή, θερμότερη θάλασσα, προβλήματα στον γόνο, αυξημένο κόστος και αποζημιώσεις που, δύο χρόνια μετά, δεν έχουν ακόμη φτάσει στους ανθρώπους που τις δικαιούνται.

«Δεν γίνεται η γαλάζια οικονομία να σημαίνει χώρο και ευκαιρίες μόνο για τους μεγάλους, ενώ οι άνθρωποι της θάλασσας παλεύουν μόνοι τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζήτησε γρήγορους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς στήριξης, δίκαιη πρόσβαση στον θαλάσσιο χώρο, μέτρα απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών, ειδική χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και εργαλεία για την κλιματική ανθεκτικότητα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων περιοχών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, προειδοποίησε ότι, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, άμεσες αποζημιώσεις και απτά αποτελέσματα, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς κινδυνεύει να μείνει ένα ωραίο πολιτικό σύνθημα, μακριά από την πραγματική ζωή των ανθρώπων που κρατούν ζωντανές τις θάλασσες, τα νησιά και τις παράκτιες κοινωνίες της Ευρώπης

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