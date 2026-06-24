Το Μαξίμου τρέχει να “μαζέψει” την υπόθεση Αβραμόπουλου: Κάλυψη στον πρώην Επίτροπο, αγωνία για τη νέα φθορά  

Οι εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η αναφορά στο όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά στην υπόθεση αυτή, αλλά και οι εντυπώσεις που άφησε η καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την κυβέρνηση την στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει όλες αυτές τις υποθέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη μέρα που ξέσπασε η υπόθεση Αβραμόπουλου η κυβέρνηση εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την όλη ιστορία. Οι εντυπώσεις που προκλήθηκαν ωστόσο από την παραπομπή της υπόθεσης στην Βουλή έφερε νέα δεδομένα καθώς ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές στα αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει ήδη δηλώσει πως θα ζητήσει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη», δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, και πρόσθεσε: «δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο».

Το γεγονός ωστόσο ότι από τις Βρυξέλλες έρχονται πληροφορίες που λένε ότι υπάρχουν και αλλά στοιχεία εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου ενώ γίνονται αναφορές και στο όνομα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινα – στα πλαίσια της αφήγησης της ιστορίας – έχει κάνει τα στελέχη της κυβέρνησης να αλλάξουν τακτική.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπεί κάποια ταξίδια στο εξωτερικό που είχε κάνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αλλά και οι επαφές του με την Εύα Καϊλή, η οποία κατηγορείται για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ. Επίσης, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επαφές του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την Κομισιόν από το 2018- 2022.

Με απόλυτα επιθετικό τρόπο τα γαλάζια στελέχη επιχειρούν να πουν ότι στην πραγματικότητα ούτε σκάνδαλο Αβραμόπουλου υπάρχει αλλά ούτε και η υπόθεση Ασημακοπούλου είναι σημαντική αφού όλα αυτά….συμβαίνουν.

Σχολιάζουν τις αντιδράσεις των κομμάτων που με σκωπτικό τρόπο λένε ότι πλέον έχει γίνει καθημερινότητα για την κυβέρνηση η αποκάλυψη ενός σκανδάλου λέγοντας ότι “τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν πάρει το μάθημά τους όταν υιοθέτησαν αστήρικτες καταγγελίες και θεωρίες συνωμοσίας που κατέρρευσαν, όπως η «ξυλολιάδα» ή τα «χαμένα βαγόνια» και επιχειρούν να σπιλώσουν την κυβέρνηση εργαλειοποιώντας δικαστικές εξελίξεις. Όταν οι δικαστικές αποφάσεις δεν τους αρέσουν δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και όταν συμβαίνει το αντίθετο την επικαλούνται.

Επισημαίνουν ακόμα ότι “σε ό,τι αφορά τον κ. Αβραμόπουλο με τη δήλωσή του έχει απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Είναι προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία ενώ τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η Δικαιοσύνη. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλωμένη και φορολογημένη”.

Οι ίδιοι άνθρωποι δεν άφησαν ασχολίαστα και τα όσα ελέχθησαν για την υπόθεση της Μισέλ Ασημακοπούλου επιχειρώντας μάλιστα να την καλύψουν με την λογική ότι καθημερινά οι πολίτες δέχονται εκατοντάδες sms.

“Σε πολιτικό επίπεδο το θέμα αντιμετωπίζεται με υποκρισία. Όταν, καθημερινώς βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ’ έξω, δεν τους γνωρίζουμε ή δεν έχουμε αγοράσει προϊόν τους, το να αντιμετωπίζεται η κ. Ασημακοπούλου ή ο κ. Σταυριανουδάκης ή ο οποιοσδήποτε άλλος, ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου είναι βαθύτατα υποκριτικό”.

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