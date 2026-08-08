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08.08.2026 18:11

Ιός Δυτικού Νείλου: «Κόκκινη» ζώνη η Αττική – Ποια είναι τα συμπτώματα (Video)

08.08.2026 18:11
Mosquito

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Συστάσεις προς τους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews ενόψει της θερινής περιόδου.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, με την Αττική και κυρίως τα νότια και ανατολικά προάστια να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται

Ο ιός μεταδίδεται από το κοινό κουνούπι, το οποίο υπάρχει στη χώρα μας από το 2010. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές.

Περίπου το 20% των νοσούντων εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό και αδιαθεσία, ενώ σε ποσοστό κάτω του 1% εκδηλώνονται σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ψεκασμοί και μέτρα του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τους δήμους πραγματοποιεί κάθε άνοιξη ψεκασμούς για τον περιορισμό των προνυμφών.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού τόνισε ωστόσο πως είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως τα κουνούπια, καθώς η υπερβολική χρήση εντομοκτόνων θα προκαλούσε οικολογική καταστροφή.

Σε περιοχές όπου εντοπίζεται κρούσμα, πραγματοποιούνται στοχευμένοι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

Πώς προστατευόμαστε

Για την προστασία των πολιτών, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε:

Χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στον χώρο

Μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες

Χρήση ανεμιστήρα στα πόδια

Ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση

Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης.

Συστάσεις για ασφαλή έκθεση στον ήλιο

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε επίσης βασικούς κανόνες για ασφαλή έκθεση στον ήλιο κατά τις διακοπές: αποφυγή παρατεταμένης ηλιοθεραπείας τις μεσημβρινές ώρες, χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας, σκιά, καπέλο και συχνή ενυδάτωση.

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