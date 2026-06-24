ΥΠΡΟΠΟ για Αβραμόπουλο: «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης»

Απάντηση σε όσα ανέφερε το πρωί της Τετάρτης (24/6), μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για το Qatargate, έδωσαν πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως τονίζουν, το ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σημειώνουν ότι η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε αφήσει αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από τις ελληνικές αρχές.

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν έχω να απολογηθώι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα», είχε τονίσει.

Αναλυτικά, οι πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν:

Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

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