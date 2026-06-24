Νέο «γαλάζιο» μέτωπο: Βουλευτές της ΝΔ ζητούν φρένο στην εισβολή αυτοδιοικητικών στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών

Η γκρίνια, έστω και χαμηλόφωνα, έχει επιστρέψει ξανά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη φορά, όχι για κοινωνικά θέματα ή για θέματα που αφορούν την ακρίβεια ή τα οικονομικά των πολιτών. Η γκρίνια αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις επόμενες εκλογές. Πάνω από τριάντα βουλευτές κινούνται συντονισμένα για να μπλοκάρουν τη μαζική κάθοδο εν ενεργεία αντιπεριφερειαρχών και, δημάρχων στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εκλογές του ’27. Το όχημα της αντίδρασης είναι ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το νομοσχέδιο των εκατοντάδων άρθρων που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή.

Το αίτημα τους είναι καθαρό. Θέλουν να ενσωματωθεί στο κείμενο ρητή διάταξη που να προβλέπει ασυμβίβαστο, ώστε ο αυτοδιοικητικός που θέλει να διεκδικήσει βουλευτική έδρα να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει πρώτα το αξίωμά του. Σε μια πιο σκληρή εκδοχή που κυκλοφορεί εσωκομματικά, ζητείται η παραίτηση να γίνεται αρκετά νωρίς, έως και δεκαοκτώ μήνες πριν συμπληρωθεί η αυτοδιοικητική τετραετία, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για να «πατάει κάποιος σε δύο βάρκες».

Στους διαδρόμους της Βουλής «γαλάζιοι» βουλευτές είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένοι για την πρόθεση της Πειραιώς να μπορούν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια και δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Το επιχείρημα είναι γνωστό ακόμα και από τις προηγούμενες εκλογές του ’23, που το θέμα είχε ταλαιπωρήσει ξανά την κοινοβουλευτική ομάδα και όσο πλησιάζει η κάλπη γίνεται και πιο επίκαιρο. Ο βουλευτής που χάνει την έδρα του, μένει εκτός κάθε δημόσιου αξιώματος, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης που αποτυγχάνει επιστρέφει αλώβητος στη θέση, τον μισθό και τον μηχανισμό του. Κάθοδος χωρίς ρίσκο, λένε, απέναντι σε όσους παίζουν το σύνολο της πολιτικής τους επιβίωσης.

Πίσω από το πολιτικό και ηθικό, όπως λένε, επιχείρημα κρύβεται κάτι πιο ωμό και πιο ανθρώπινο. Η αγωνία των βουλευτών για επανεκλογή εντείνεται από τον πρόσθετο ανταγωνισμό που φέρνουν οι υποψηφιότητες δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών στις εθνικές εκλογές. Και ο λόγος είναι δημοσκοπικός. Με τα σημερινά δεδομένα το κυβερνών κόμμα θα έχει σημαντικά μικρότερη εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή, ενώ στα πιο δυσμενή σενάρια, που στερούν από τη ΝΔ το μπόνους εδρών, ο αριθμός των βουλευτών που θα εκλέξει θα είναι πολύ μικρότερος. Με λιγότερες έδρες στο τραπέζι, κάθε νέο, αναγνωρίσιμο πρόσωπο από την αυτοδιοίκηση μετατρέπεται από σύμμαχο σε άμεση απειλή για τον βουλευτή του ίδιου νομού.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένες φωνές. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται ζυμώσεις από βουλευτές που εκλέγονται μεταξύ άλλων στην Πιερία, στην Αχαΐα, στην Ηλεία αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλους νομούς, όπου ακούγεται ότι τα στελέχη του κομματικού μηχανισμού συζητούν με αντιπεριφερειάρχες. Στο ραντάρ της Πειραιώς για τα επόμενα ψηφοδέλτια φέρονται να βρίσκονται αυτοδιοικητικοί, που η θητεία τους έχει χαρίσει αναγνωρισιμότητα και απευθείας επαφή με την τοπική κοινωνία, ακριβώς τα στοιχεία που οι βουλευτές φοβούνται ότι θα κρίνουν τον σταυρό αλλά και τα στοιχεία που η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται για να αναζωογονήσει το ακροατήριό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα όπως του Θανάση Μαυρομάτη στην Αιτωλοακαρνανία, του Χαράλαμπου Μπονάνου στην Αχαΐα και του Νίκου Κοροβέση στην Ηλεία φέρονται να έχουν ήδη ανοίξει διαύλους με τα στελέχη που καταρτίζουν τους συνδυασμούς.

Το προηγούμενο του 2023 λειτουργεί ως οδηγός. Τότε, μπροστά στην ίδια αντίδραση βουλευτών και υπουργών σε αρκετούς νομούς, η ηγεσία επέλεξε τον αποκλεισμό των αντιπεριφερειαρχών τελευταία στιγμή για να αποφύγει τριβές. Σήμερα όμως η εξίσωση είναι αντίστροφη. Σε μια εκλογική μάχη όπου κάθε ψήφος μετράει, η Πειραιώς γνωρίζει ότι ένας ισχυρός αυτοδιοικητικός σε κρίσιμο νομό μπορεί να φέρει έδρα που αλλιώς θα χανόταν ή σε κάθε περίπτωση, πολύτιμες ψήφους.

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο σε παράπονα καθώς βουλευτές συντονίζονται προκειμένου να καταθέσουν τροπολογία για ασυμβίβαστο δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Μάλιστα αν η ρύθμιση δεν περάσει, αρκετοί προαναγγέλλουν ότι οι αντιπεριφερειάρχες που θα είναι υποψήφιοι θα τους βρουν μπροστά τους κατά τη διάρκεια της εκλογικής μάχης και θα στοχοποιήσουν πολιτικά τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες ως «προνομιακές»

Στο Μέγαρο Μαξίμου η εξέλιξη παρακολουθείται με προσοχή, γιατί αγγίζει την πιο λεπτή ισορροπία ενόψει του 2027. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θέλει ανανέωση και ισορροπία στα ψηφοδέλτια, παλιά και νέα πρόσωπα, βουλευτές και αυτοδιοικητικοί, ανανέωση χωρίς εσωτερικές πληγές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Θοδωρής Λιβάνιος θα ανοίξει την πόρτα του ασυμβιβάστου στο τελικό κείμενο ή αν θα αφήσει ορθάνοιχτη την πόρτα καθόδου των αυτοδιοικητικών στις εθνικές εκλογές με κόστος μια ανοιχτή πληγή στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

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