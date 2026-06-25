Νίκος Παππάς στην ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη, καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα, απογοητευτικό το “καλώς βαδίζουμε”»

Την απογοήτευσή του για την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία εξέφρασε ο Νίκος Παππάς κατά την τοποθέτησή του στο όργανο, καθώς εκτίμησε ότι δεν προκύπτουν σαφή βήματα υλοποίησης της απόφασης στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης πορείας. Άφησε εκ νέου αιχμές για προσωπικές διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέλος της ΠΓ σημείωσε τα εξής:

«Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη.

Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

Η προσέγγιση ότι “καλώς βαδίζουμε” προκαλεί απογοήτευση.

Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».

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