Φάμελλος στην ΠΓ: «Κάποια στελέχη κάνουν ότι δεν κατάλαβαν τι αποφασίσαμε από την πρώτη μέρα – Πρωτοφανή σκαρφίσματα για συνεδριάσεις»

Στην συνέχισης της πολιτικής και κοινοβουλευτικής δουλειά του κόμματος παρέπεμψε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία σε σχέση με την υλοποίηση της απόφασης της 6ης Ιουνίου.

Αφήνοντας αιχμές με βασικό στόχο την εσωκομματική αντιπολίτευση σημείωσε πως η ανάπτυξη της πολιτικής δράσης του κόμματος και η ενδυνάμωση της δουλειάς της ΚΟ «είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας». «Δεν νοείται» σημείωσε, συνεχίζοντας τα καρφιά «να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν». Επιπλέον χαρακτήρισε «πρωτοφανή σκαρφίσματα» τις συνεχείς επικλήσεις για νέες συνεδριάσεις «όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει».

Αναλυτικά τα βασικά σημεία της εισήγησης Φάμελλου έχουν ως εξής:

– Η σημερινή συνεδρίαση έχει ως αποκλειστικό θέμα την εξειδίκευση και την υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ της 6ης Ιουνίου, αλλά σαφέστατα περιλαμβάνει και θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, που τροφοδοτούν την πολιτική μας δράση, που συνεχίζεται αμείωτη.

– Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για ένα οδικό χάρτη οριστικής συμφωνίας, είναι αναμφίβολα μια θετική, αλλά και εύθραυστη εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη δεν πρέπει να μένουν θεατές των εξελίξεων. Απαιτείται καθαρή θέση, ισχυρή εξωτερική πολιτική και μια συνολική στρατηγική ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

– Στο εσωτερικό ο κρυπτόμενος και φοβισμένος πρωθυπουργός ούτε χθες, ούτε σήμερα ήρθε στη Βουλή. Τι να πει άλλωστε, όταν γνωρίζει πολύ καλά τις ευθύνες του και για την αισχροκέρδεια και για τα σοβαρά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης;

– Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί με fast track διαδικασίες να ολοκληρώσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική αναθεώρηση. Δεν πρόκειται να δώσουμε καμία συναίνεση στη ΝΔ, που παραβιάζει και καταπατά συνεχώς και το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου. Και όλα αυτά όταν κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα γαλάζιο σκάνδαλο.

– Ενώ η ακρίβεια μαστίζει την κοινωνία, αντί η κυβέρνηση να υιοθετήσει τις κοστολογημένες και κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση μίας πλατφόρμας, του posokanei -που δεν μειώνει τις τιμές- για να κρύψει την καρτελοποίηση της αγοράς και την αισχροκέρδεια.

– Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή δεν έχει καμία ασάφεια και είναι απολύτως ξεκάθαρη. Χθες η κυβέρνηση υποχώρησε από την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, έστω σε ένα τμήμα ρύθμισης. Παρ’ όλα αυτά, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν καθολικά την απόφαση.

– Ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια κοινωνία φτωχών εργαζομένων, σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Αυτό απέδειξαν οι απεργίες χθες των εργαζομένων στην εστίαση, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην οικοδομή, των μηχανικών, του δημοσίου.

Απόφαση ΚΕ:

– Το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή είναι πάνδημο και για αυτό έχουμε πει, πως απαιτείται να φύγουν το συντομότερο.

– Την 6η Ιουνίου πήραμε μία ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή απόφαση στην ΚΕ. Θέλω να επιβεβαιώσω τη βαθιά πεποίθησή μου για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης, αλλά και της υλοποίησής της. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα.

– Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματος μας.

Αποφασίσαμε:

– Θετική η πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, τη στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι.

– Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, αλλά και η περιχαράκωση.

– Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς. Η ανασύνθεση απαιτεί και ενότητα.

– Ο μεγάλος προοδευτικός χώρος μπορεί να αποτελέσει και την πολιτική και ιστορική συνέχεια των ιδεών, που εκπροσωπούμε, και της προγραμματικής μας πρότασης.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε πολιτική δράση, αλλά και δυναμώνουμε την δουλειά της ΚΟ ανταποκρινόμενοι και σεβόμενοι την εντολή των πολιτών. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωβουλή είναι ένα πολύτιμο -για την κοινωνία- πεδίο άσκησης πολιτικής.

Ήδη τις δύο εβδομάδες, που μεσολάβησαν υπήρξε σημαντική πολιτική δράση και οργανωτική υποστήριξη της απόφασης της ΚΕ:

– Σύσκεψη οργανωτικού και Συντονιστών ΝΕ στις 10 Ιουνίου με κατευθύνσεις για την ανάπτυξη δράσεων για Ειρήνη, Ακρίβεια, Στέγη, Εργασία, κ.α

– Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας για Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου έγινε και πολύ σοβαρή συζήτηση για την υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ και για την ενίσχυση της παρουσίας της ΚΟ.

– Συνεδριάσεις Νομαρχιακών Επιτροπών σε όλη την Ελλάδα.

Κοινωνικές πολιτικές πρωτοβουλίες – μέσα και έξω από τη Βουλή:

– Συναντήσεις με Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και ΕΚΠΟΙΖΩ.

– Συμμετοχή και παρέμβαση στην ημερίδα του ΔΣΑ για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ν. Κατσέλη.

– Συνάντηση με Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

– Καθημερινή δράση στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο.

– Ενθάρρυνση και συμμετοχή στον προοδευτικό διάλογο, με σημαντικότερο γεγονός την εκδήλωση για ένα προοδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Λούκα Κατσέλη.

– Εκδήλωση της Left για το Κράτος Δικαίου σήμερα.

– Πρωτοβουλίες του Ι.Ν. Πουλαντζάς.

Αυτή η δράση πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα το επόμενο δίμηνο-διάστημα:

1. Πολιτική δράση και παρουσία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας.

2. Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο [πχ συνέδριο του «Κόσμος»]. Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος.

3. Συνάντηση με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς.

4. Αξιοποίηση της ΚΟ και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις.

5. Συντονισμός υλοποίησης της απόφαση ΚΕ και παρακολούθηση πολιτικών εξελίξεων από Εκτελεστικό Γραφείο, με βάση την πρόβλεψη του Καταστατικού και αξιολόγηση της υλοποίησης της απόφασης της ΚΕ σε νέα συνεδρίασή της, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας τον Σεπτέμβριο μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ.

«Η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι δήθεν κλείσαμε το κόμμα μας»

Σε όλα τα παραπάνω το μήνυμα είναι ένα: Εργαζόμαστε από σήμερα για να επιταχυνθεί μία ευρεία και ενωτική προοδευτική σύγκλιση για να πέσει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη. Και επιμένουμε σε αυτό το στόχο.

Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πολύτιμο πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο και στρατηγική που αντιστοιχεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες. Να είμαστε όλοι μαζί, ζητούν οι πολίτες. Και αυτό δίνει και απάντηση σε απαξιωτικές τοποθετήσεις.

Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας.

Επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη.

Οι δικές μας οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και έχουν εγκριθεί και από το Συνέδριο και από τις ΚΕ του Μαρτίου και του Ιουνίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ιστορική ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια. Και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε ένα θετικό μήνυμα υπέρβασης με αυτοπεποίθηση.

Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Να μην χάσουμε την ευκαιρία.

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