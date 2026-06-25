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25.06.2026 19:22

Διάσκεψη των Προέδρων: Προτείνει τον Ευάγγελο Μπακέλα για τη θέση του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

25.06.2026 19:22
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Τους Ευάγγελο Μπακέλα, Βασίλη Φλωρίδη και Μαρία Γκανέ προτείνει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ως τους καταλληλότερους για τη θέση του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εν όψει της συνταξιοδότησης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στο τέλος του μήνα. 

Κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων, τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας ο οποίος στηρίχθηκε από 17 βουλευτές. Μάλιστα, ο κ. Μπακέλας είχε πρωτεύσει και κατά την πρόσφατη εσωτερική ψηφοφορία των συναδέλφων του ανώτατων δικαστικών. Οι αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης και Μαρία Γκανέ έλαβαν 12 και 7 ψήφους αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση κατά την ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν χαμηλή, όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα στην αντίστοιχη διαδικασία για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 

Ειδικότερα, από τους 10 αντιεισαγγελείς που κλήθηκαν, μόλις 4 εμφανίστηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων. Από τους εννέα αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου που είχαν κληθεί, προσήλθε μόνο ένας, όπως και ένας αρεοπαγίτης από τους συνολικώς δεκαοκτώ που είχαν κληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, καθώς το υπουργικό συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση.

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