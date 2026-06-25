Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαψεύδει Αβραμόπουλο: Διενεργήσαμε τυπικό έλεγχο και όχι έρευνα σε βάρος του 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παρέμβαση της ξεκαθαρίζει ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν έχει έχει απαλλαχθεί από τις κατηγορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή του στο Qatargate.

Ο Αβραμόπουλος μιλώντας στο Euractiv υποστήριξε ότι ουσιαστικά η υπόθεση σε βάρος του κατέπεσε το 2022. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παρέμβαση της τονίζει ότι έγιναν έλεγχοι ρουτίνας και όχι εκτενής έρευνα σχετικά με τη ΜΚΟ «Fight Impunity».

«Στα τέλη του 2022 διενεργήσαμε κάποιους εσωτερικούς ελέγχους και όχι πλήρη έρευνα, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο», τόνισε αξιωματούχος μιλώντας στο Euractiv.

Σκοπός των εν λόγω ελέγχων ήταν να διασφαλιστεί ότι ο πρώην Επίτροπος συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ορίζει η απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, που ενέκρινε τη συμμετοχή του στην «Fight Impunity». «Δεν εξετάσαμε τις δραστηριότητες της ίδιας της ΜΚΟ. Αυτό είναι θέμα των βελγικών αρχών, όχι δικό μας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Έγγραφα που είδε το Euroactiv υποδηλώνουν ότι και οι 27 Ευρωπαίοι Επίτροποι αρνήθηκαν ότι ο Αβραμόπουλος επικοινώνησε μαζί τους εκ μέρους της οργάνωσης «Fight Impunity» προκειμένου να ασκήσει πιέσεις υπέρ της κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης για το Κατάρ.

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