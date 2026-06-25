Μήνυμα Τσίπρα σε Φάμελλο ότι δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας στο τραπέζι, «ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν» – «Στόχος η κυβερνώσα αριστερά όχι κόμμα διαμαρτυρίας»

Μήνυμα στον Φαμελλο ότι δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας στο τραπέζι έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ. Αναφέρθηκε σε κατά μόνας “ένταξη” στην ΕΛ.Α.Σ. όσων πληρούν τους όρους που θέτει, αλλά δεν μίλησε για συνεργασία κομμάτων. μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο “συγκόλληση”, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την επιλεγει.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά είπε ότι ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο αυτό που τον έκανε να πάρει την απόφαση για το νέο κόμμα. «Φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή», πρόσθεσε.

Μίλησε για το θάρρος που πρέπει να έχεις «όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς». «Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας μεγάλος πολιτικό δικός μου κύκλος», τόνισε προσθέτοντας πως σήμερα δεν ανοίγει τον ίδιο πολιτικό κύκλο. «Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Νέο κόμμα. Νέα πρόσωπα. Ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πως κάνουμε πολιτική. Με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις, όχι μόνο στα αριστερά της αριστεράς, ευρύτερα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

«Φαίνεται ότι στα πρώτα μας βήματα έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε ότι κάνουμε μία νέα προσπάθεια και θέλουμε να κριθεί από αυτά που θα πούμε για το σήμερα και το αύριο της χώρας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν με ενδιαφέρει να καταγράψω ποσοστά ούτε να είμαι κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο, μ’ ενδιαφέρει η κυβερνώσα αριστερά», ανέφερε.

«Θα ήταν ευκολία για μένα είτε να γυρίσω πίσω είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση. Δεν το επέλεξα». είπε στέλνοντας μήνυμα στον Φαμελλο ότι δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας στο τραπέζι. Αναφέρθηκε σε κατά μόνας “ένταξη” στην ΕΛ.Α.Σ. όσων πληρούν τους όρους που θέτει, αλλά δεν μίλησε για συνεργασία κομμάτων. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο “συγκόλληση”, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την επιλεγει. «Δεν έχουμε αποκλεισμούς, οι βουλευτές εφόσον παραιτηθούν είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν όμως προκρατημενες θέσεις και ρεζερβε», πρόσθεσε.

«Επαναλαμβάνω την απάντηση μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό, μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να συγκροτήσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό πολύ ευθέως σας λέω θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον Ελληνικό λαό», ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Εγώ είμαι εδώ προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε αφήνοντας αιχμές σε βάρος του Παύλου Πολάκη για όσα δήλωσε σήμερα σε βάρος του Σωκράτη Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

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