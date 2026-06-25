Παϊτέρης για Λατινοπούλου Για δευτερόλεπτα αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισσα και την ενόχλησε, αν ζητήσει συγγνώμη θα τη βάλουμε στη Βουλή

Στη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος εμφανίστηκε διατεθειμένος να ρίξει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη κίνηση από την πρόεδρο της Φωνής Λογικής.

Η σύγκρουση των δύο ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, όπου η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από τα όρια.

«Εγώ θα τους λέω γύφτους» επέμενε η κ. Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη να απαντά σε προσωπικό τόνο: «Έχετε γύφτικη ομορφιά, μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Μάλιστα, μετά το περιστατικό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποφάσισε να κινηθεί νομικά.

«Δεν θέλω να της κάνω μήνυση»

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 25/06, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, ο Βασίλης Παϊτέρης αναφέρθηκε τόσο στη φράση που προκάλεσε την αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, όσο και στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του.

«Να ξέρετε, αυτό, το αν πήρε η μαμά σου χαλί, το λέμε και αναμεταξύ μας» ανέφερε αρχικά, ενώ για τη μεταξύ τους αντιπαράθεση σχολίασε: «Για δευτερόλεπτα αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισσα και την ενόχλησε. Εμείς που μας λέει τόσα χρόνια “οι γύφτοι και οι γύφτοι και είναι παράνομοι” τι να πούμε;».

Αναφερόμενος στη νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει με αντίστοιχη κίνηση, επισημαίνοντας πως επιθυμεί να κλείσει το ζήτημα.

«Ας μου κάνει μήνυση. Εγώ δεν θέλω να της κάνω μήνυση. Θέλω να το σταματήσουμε εδώ, να μην το προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι καλό. Έμαθα ότι θέλει να της ζητήσω “συγγνώμη”. “Συγγνώμη” δεν θα ζητήσω εγώ, εάν δεν ζητήσει η ίδια “συγγνώμη” απ’ όλο τον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τους Ρομά και την κάλπη

Ο Βασίλης Παϊτέρης υποστήριξε ότι μια δημόσια συγγνώμη από την Αφροδίτη Λατινοπούλου θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι οι Ρομά θα μπορούσαν να στηρίξουν εκλογικά το κόμμα της. Παράλληλα, την κάλεσε να επισκεφθεί έναν καταυλισμό ώστε να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκεί.

«Να πάει σε έναν καταυλισμό να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβάται; Να την πάω εγώ. Και αν πάει μόνη της, δεν την πειράζει κανένας. Νομίζουν ότι είναι δικιά μας. Την ψήφισα, την ψηφίσαμε» είπε και συνέχισε: «Να πάμε για καφέ να τα βρούμε όλα. Δεν κρατάμε εμείς χαρακτηρισμούς. Αν έρθει και ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουμε κανέναν, να έρθει να τη βάλουμε στη Βουλή. 700.000 είμαστε, θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί».

Ο μουσικός αναφέρθηκε και στην εξωτερική εμφάνιση της προέδρου της Φωνής Λογικής, δηλώνοντας: «Είναι πανέμορφη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έχει αυτή την τσιγγάνικη ομορφιά. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να παίζει σε videoclip δικό μου».

Λατινοπούλου για Παϊτέρη: «Θα απαντήσει στην ελληνική Δικαιοσύνη»

Από την πλευρά της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη, καταγγέλλοντας προσβολή σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της.

«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση, προσβολή, για την οποία έχω κινηθεί νομικά, ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος», δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Το ένα αφορά τη μητέρα μου και δεν σηκώνω κουβέντα, και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά της», τόνισε η κ. Λατινοπούλου ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά κομμάτων της Αριστεράς, λέγοντας: «Εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, σημείωσε: «Όταν αφήνει υπονοούμενα, θα απαντήσει στην ελληνική Δικαιοσύνη, για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν».

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο ξέσπασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης για περιστατικά εξαγοράς ψήφων στην κοινότητα των Ρομά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος απάντησε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε άμεσα, απαντώντας: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Μετά από παρέμβαση του παρουσιαστή, η ίδια συνέχισε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό». Ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκλεισε την τοποθέτησή της με τη φράση: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για εμένα απαραβίαστα».

Ο τραγουδιστής επανήλθε για τελευταία φορά, λέγοντας: «Εγώ δεν είμαι σιδεράς κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως, μοιάζετε για γύφτισσα».

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