Όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρωταγωνιστούσε σε μουσικό video clip το 2014

Το μακρινό 2014 η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν ήταν επικεφαλής κόμματος, ούτε ευρωβουλευτής. Ούτε είχε… πρόσβαση στα πάνελ ώστε να επιτίθεται σε ρομά, εκπαιδευτικούς, γυναίκες, μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ.

Όπως αποδεικνύει ωστόσο βίντεο που αλιεύτηκε από το YouTube είχε κάποιες καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί στο βίντεοκλιπ του Χρήστου Ασλάνη για το τραγούδι «Πλανήτης Γη» όπου υποδύεται τη σύντροφο του τραγουδιστή.

Το τραγούδι «Πλανήτης Γη» του Χρήστου Ασλάνη κυκλοφόρησε το 2014, σε μουσική των Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο ίδιος ο ερμηνευτής και η Λία Σιούτη.

Διαβάστε επίσης:

Παππάς: Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Βορίδης απεφάνθη: Ουδέν πρόβλημα για την κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου

Ο γιος του Μανώλη Μπεντενιώτη στο σχήμα της ΕΛΑΣ