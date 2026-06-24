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24.06.2026 08:28

Ο Βορίδης απεφάνθη: Ουδέν πρόβλημα για την κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου

24.06.2026 08:28
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Κανένα πρόβλημα: κάπως έτσι μπορούν να συνοψιστούν τα όσα είπε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο Μάκης Βορίδης για την υπόθεση Αβραμόπουλου.

Ο πρώην υπουργός ήταν σαφής: «Δεν είναι ευχάριστες οι ποινικές υποθέσεις αλλά γενικώς δεν θεωρώ ότι επηρεάζει την κυβέρνηση. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές, δηλαδή αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι’ αυτό. Πάντως, δωροδοκίες και μίζες που δηλώνονται, δεν υπάρχουν. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια παράνομη πράξη για την οποία να λάβει μια αμοιβή, δεν πάει να τη δηλώσει την αμοιβή στην εφορία, έτσι;», είπε.

Μάλιστα, βρήκε «υπερβολικές» τις κατηγορίες σε βάρος Αβραμόπουλου, αν και σημείωσε πως «το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί, αλλά πριν την εκτέλεσή του, υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται». «Εγώ δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα για μια υπόθεση που έχει δηλωθεί», τόνισε και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί ο Δ. Αβραμόπουλος να είναι υποψήφιος στις εκλογές, είπε ότι «κατά τη γνώμη μου, ναι».

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε…

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