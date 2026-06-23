«Αχ ρε Ανδρέα», συγκινημένη η Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ

Φόρο τιμής στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου απέτισε συγκινημένη η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, φορώντας ένα πράσινο φόρεμα, άφησε μία ανθοδέσμη στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Αχ ρε Ανδρέα», αναφώνησε.

Πλήθος στελεχών του κόμματος έδωσαν παρών στο πολιτικό μνημόσυνο που τελέστηκε για στο Α΄ Νεκροταφείο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

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