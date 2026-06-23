Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

Μπορεί ο υπουργός Ανάπτυξης – και υποψήφιος στο Νότιο Τομέα Αθήνας – Τάκης Θεοδωρικάκος να έκανε κάλεσμα σε πολίτες και φίλους του σε μεγάλο νυχτερινό κέντρο στον Άλιμο για το καλοκαίρι, ωστόσο, το άρωμα της συγκέντρωσης ήταν… έντονα προεκλογικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, στο κέντρο μαζέυτηκαν πολλές εκατοντάδες κόσμου (κάποιοι λένε ακόμα και για 3.000 άτομα), ο οποίος παρακολούθησε με πολλή προσοχή και ενδιαφέρον την ομιλία του υπουργού και συμμετείχε στην κουβέντα που ακολούθησε.

Έχει ρεύμα – όπως λέει η έκφραση – ο Τάκης και αυτό φαίνεται…

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