search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 14:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 13:57

Δούκας απαντά σε Καιρίδη: «Εκφασισμός της πολιτικής ζωής – η Αθήνα αλλάζει σελίδα»  

22.06.2026 13:57
DOUKAS_KAIRIDIS

Οι ακραίες επιθέσεις του Δημήτρη Καιρίδη στον Χάρη Δούκα τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν την έντονη και σκληρή απάντηση από τον δήμαρχο Αθήνας. Ο κ. Δούκας κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ για «εκφασισμό της πολιτικής ζωής» και του επισήμανε ότι ο δήμος Αθήνας αλλάζει σελίδα.

Η ανάρτηση από τον Χάρη Δούκα:

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. 

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».

Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;

Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν».

Διαβάστε επίσης:

Η Νέα Δημοκρατία, τα μεταλλαγμένα και οι «Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές»

«Αρπάχτηκαν» Φαραντούρης με Πορτοσάλτε για την ασφάλεια των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα

Ο Σκανδάμης φεύγει από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ λόγω κινδύνου συνεργασίας με τη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ (Videos)

keir_starmer_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς ο Κιρ Στάρμερ έφθασε να παραιτηθεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου:  Στόχος μας η μείωση φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία – Η καταπολέμηση της διαφθοράς φέρνει εξοικονόμηση

festival-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Aφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στο Θέατρο Δελφών Φρύνιχος

aftokinita_eu_2603_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική μείωση των υπολειμματικών αξιών για τα κινεζικά ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 14:24
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ (Videos)

keir_starmer_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς ο Κιρ Στάρμερ έφθασε να παραιτηθεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου:  Στόχος μας η μείωση φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία – Η καταπολέμηση της διαφθοράς φέρνει εξοικονόμηση

1 / 3