«Αρπάχτηκαν» Φαραντούρης με Πορτοσάλτε για την ασφάλεια των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα

Το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων και των μεταλλαγμένων τροφίμων, τα οποία σιγά-σιγά (και ελέω… Mercosur) θα αρχίσουν να μπαίνουν και στα πιάτα της ΕΕ πυροδότησε σκλήρη αντιπαράθεση μεταξύ του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, και του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Άρη Πορτοσάλτε.

Τι συνέβη; Ο Ν. Φαραντούρης ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του σταθμού ότι «είχαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα», προσθέτοντας ότι «εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε. Με ευθύνη όσων υπερψήφισαν αυτό τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα, μέχρι και 20 γονιδιακές μεταλλάξεις».

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών όχι μόνο υπερθεμάτισε, αλλά στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό, αλλά σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θέλεις να φας μεταλλαγμένα». Απαντώντας του, ο Α. Πορτοσάλτε τον ρώτησε για τη στάση που κράτησε στο θέμα ο πολιτικός χώρος του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με τον Ν. Φαραντούρη να λέει ότι «οι ομοϊδεάτες του κ. Πορτοσάλτε, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας για τα μεταλλαγμένα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις».

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι «μπράβο, Φαραντούρης, λαϊκιστής με βούλα», ωστόσο, ο ευρωβουλευτής επέμεινε τονίζοντας ότι «και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται έτσι στα χέρια δύο εταιρειών, άρα η αγροτική παραγωγή, οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο εταιρειών».

Εν πάση περιπτώσει, αν ξέραμε τι τρώμε, που έλεγε και μια παλιά στήλη σε εφημερίδα…

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