Οι συγκλίσεις της Λατινοπούλου με τη ΝΔ περισσότερες από τις αποκλίσεις

Αν το δει κανείς από μακριά και ψύχραιμα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι η πολιτικός που λείπει από τη σκληρή δεξιά βάση της ΝΔ και η ΝΔ είναι το κόμμα που θα ήθελε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για να… ξεδιπλώσει τις φιλοδοξίες της.

Αλλά η κεντρώα στροφή της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν επιτρέπει προς το παρόν τέτοια… όνειρα και προξενιά.

Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι το κόμμα της Λατινοπούλου αντέχει στις πιέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η υπερδεξιά ευρωβουλευτής έχει πιάσει μία φλέβα στον συντηρητικό χώρο και κρατάει δυνάμεις. Για παράδειγμα πολλοί ψηφοφόροι της ΝΔ θα ήθελαν τη λέξη «γύφτοι», με την οποία απευθύνεται η Λατινοπούλου στους Ρομά, να την λένε όσο γίνεται περισσότεροι βουλευτές του κόμματός τους.

Αλλά και η Λατινοπούλου φροντίζει να… ανταποδίδει την αγάπη! Για παράδειγμα πρόσφατα ήταν η μόνη Ελληνίδα ευρωβουλευτής πέραν της ΝΔ, που ψήφισε με τη ΝΔ υπέρ των νέων μεταλλαγμένων στο ευρωκοινοβούλιο.

Υπό όλη αυτή την οπτική, μήπως να ξαναδούν στην Πειραιώς τη στρατηγική των συνεργασιών προς τα δεξιά;

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