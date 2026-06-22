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22.06.2026 11:20

Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή

22.06.2026 11:20
Adonis-Georgiadis

Την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ «πηγαίνει για εκλογική συντριβή» διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αφορμή όσα είπε την περασμένη εβδομάδα για την Άννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι «είναι λίγο αργά (σ.σ. για το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ) γιατί οι θέσεις του Δούκα έχουν γίνει συνεδριακές στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο του Δούκα και λιγότερο της Διαμαντοπούλου, αν δεν το βλέπει η αγαπητή κυρία Διαμαντοπούλου, υπάρχει πρόβλημα».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Υγείας είπε ότι «ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε η ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2013.

Αυτό το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που έμειναν το 2012-2013.

Τώρα μετά από 2 χρόνια που πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ πράσινος, έγινε ντεμοντέ με την έλευση Τσίπρα.

Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στον χώρο του λαϊκισμού και των ανοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς συντριβή.

Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει για εκλογική συντριβή, δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο είναι δεδομένο αυτό».

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