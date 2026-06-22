search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 11:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 11:07

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

22.06.2026 11:07
messaropoulou-milonakis-new

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα ανέβασε στο instagram φωτογραφία του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη με τους μαζί με τους γιους τους από μικρότερη ηλικία.

Στην εικόνα φαίνεται ο Γιώργος Μυλωνάκης με τα παιδιά του σε όμορφες στιγμές, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να συνοδεύει την ανάρτησή της γράφοντας: «Οι αγάπες μου σε μια φωτογραφία», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί στον σύζυγό της για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στον «Ευαγγελισμό» για 26 ημέρες, έχοντας παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου συνέχισε τη θεραπεία του.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας σε αντίστοιχο κέντρο στην Αθήνα.

Στις 14 Ιουνίου πήρε οριστικό εξιτήριο και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης

Πάει προς απόσυρση ο Δρυμιώτης

Εξελίξεις α λα Βρετανία και στην Ελλάδα ονειρεύεται η δεξιά της Δεξιάς

Κλείδωσαν για το ΠΑΣΟΚ ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά και ο Παπαθεοδώρου στην Α’ Αθήνας


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou-milonakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

D_EVADER_REVEAL_HD_16x9_F20
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

alexandros_daskalakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Σήμερα η απόφαση για τον 57χρονο πατέρα που κατηγορείται για ηθική αυτουργία (video)

Zeekr7GT_GlacierSilver_-0005-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό premium GT των 646 ίππων ήρθε Ελλάδα με τιμή από 46.990 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 11:13
messaropoulou-milonakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

D_EVADER_REVEAL_HD_16x9_F20
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

1 / 3