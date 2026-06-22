Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα ανέβασε στο instagram φωτογραφία του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη με τους μαζί με τους γιους τους από μικρότερη ηλικία.

Στην εικόνα φαίνεται ο Γιώργος Μυλωνάκης με τα παιδιά του σε όμορφες στιγμές, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να συνοδεύει την ανάρτησή της γράφοντας: «Οι αγάπες μου σε μια φωτογραφία», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί στον σύζυγό της για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στον «Ευαγγελισμό» για 26 ημέρες, έχοντας παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου συνέχισε τη θεραπεία του.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας σε αντίστοιχο κέντρο στην Αθήνα.

Στις 14 Ιουνίου πήρε οριστικό εξιτήριο και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

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