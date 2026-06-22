Ο Σκανδάμης φεύγει από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ λόγω κινδύνου συνεργασίας με τη ΝΔ

Η όλο και πιο έντονη αίσθηση ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – με την Άννα Διαμαντοπούλου σε πρωταγωνιστικό ρόλο – θα εξετάσει τη συνεργασία με την ΝΔ μετεκλογικά, κάνει στελέχη να φεύγουν άρον άρον.

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής και πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, ακριβώς λόγω αυτού του κινδύνου.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Στις επόμενες εκλογές δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, παρά την τιμητική πρόταση που μού έγινε. Είναι μια απόφαση που δεν ήταν εύκολο να την λάβω. Γιατί με πολλούς φίλους και φίλες καταβάλαμε πολύ κόπο μήπως και ξανασυναντήσει το κόμμα τις βασικές αρχές και ιδέες του που το κατέστησαν δύναμη πολιτικής αλλαγής. Παρά τη δημόσια κριτική μου στην ηγεσία της παράταξης, έδωσα χρόνο περιμένοντας ότι μετά την απόφαση του συνεδρίου για καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, τα πράγματα θα άλλαζαν πορεία.

Όμως, με λύπη μου βλέπω ότι το μήνυμα του συνεδρίου το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τούς επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση.

Δεν μπορώ γι’ αυτό να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνομαι ότι η ψήφος που τους ζητώ δεν θα αθροιστεί σε κάποια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Αν και συναισθηματικά δεν είναι εύκολοι οι χωρισμοί, λογικά δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τέτοια υποψηφιότητα μου.

Εύχομαι ειδικά στις φίλες και φίλους, συντρόφισσες και συντρόφους που δίνουν με άνισους όρους την δική τους σισύφεια μάχη μέσα από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις ιδέες της ακηδεμόνευτης σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της αριστεράς και της οικολογίας να ευοδωθούν οι στόχοι τους.

Εξάλλου αποκλείεται να χαθούμε, αφού οι διαδρομές και αγωνίες μας είναι κοινές».

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