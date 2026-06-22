Η Νέα Δημοκρατία, τα μεταλλαγμένα και οι «Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές»

Στον κόσμο της… γενετικής μηχανικής μας βάζει η ΝΔ, καθώς η ευρωομάδα της επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμφωνία του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (ΝΓΤ) στην παραγωγή προϊόντων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό».

«Όσον αφορά στη σήμανση υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στη μία που θεωρείται εξέλιξη του ίδιου του φυτού θα υπάρχει σήμανση στον σπόρο και σε δημόσια πλατφόρμα. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση παντού, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και γι’ αυτό δεν καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε. Εκεί που υπάρχουν πιο σημαντικές παρεμβάσεις θα υπάρχει σήμανση παντού, όπως προβλέπει ήδη ο νέος κανονισμός», συμπλήρωσε.

Και, αφού σημειώνει ότι υπέρ τάχθηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα και κάποιοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταλήγει ότι «τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί».

Ποτέιτο – ποτάτο, θα πουν ορισμένοι, αλλά, ως γνωστόν, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες…

Διαβάστε επίσης

«Αρπάχτηκαν» Φαραντούρης με Πορτοσάλτε για την ασφάλεια των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα

Οι συγκλίσεις της Λατινοπούλου με τη ΝΔ περισσότερες από τις αποκλίσεις

Ο Σκανδάμης φεύγει από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ λόγω κινδύνου συνεργασίας με τη ΝΔ