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23.06.2026 12:36

Κωνσταντινόπουλος: Δύσκολη η αυτοδυναμία, δυνατός παίκτης ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε

23.06.2026 12:36
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Μηνύματα με πολλούς αποδέκετες έστειλε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ήταν καλεσμένος σε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ήταν η πρώτη του εκτενής τηλεοπτική παρουσία μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ και την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής, παραδίδοντας την έδρα του στη Βουλή.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος απέφυγε να σχολιάσει τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι όσα είχε να πει τα είπε με σαφήνεια την περίοδο που προηγήθηκε και ότι επέλεξε να σεβαστεί τους θεσμούς και το κόμμα του, παραδίδοντας την έδρα του.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει τα σενάρια για νέα πολιτικά κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «έναν σοβαρό παίκτη» της πολιτικής ζωής, εκτιμώντας ότι η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο προέκυψε επειδή διαμορφώθηκε ο απαραίτητος πολιτικός χώρος αφού το ΠΑΣΟΚ δεν καταφερε να τον καλύψει.

Σε ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε και στην απόφασή του να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, σημειώνοντας ότι «με είχαν τιμήσει οι Αρκάδες 17 χρόνια. Δεν είχα χάσει ούτε μία φορά την έδρα μου στην Αρκαδία, σε πολύ δύσκολες εποχές για την παράταξη, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται ακόμη και στο 4%».

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