Προκήρυξη εκλογών και πριν το τέλος Αυγούστου προβλέπει ο «κόκκινος Πάνος»

Την εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τον… μεγάλο αιφνιδιασμό και θα προκηρύξει εκλογές πριν καν τελειώσει ο Αύγουστος έκανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός, Πάνος Παναγιωτόπουλος.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο γνωστός και ως «κόκκινος Πάνος», ερωτηθείς για το χρόνο των εκλογών, είπε ότι αν και ο πρωθυπουργός επιμένει στον χρονικό ορίζοντα του 2027, «βλέπω κινήσεις που δεν αποκλείω, με βάση αυτά που βλέπω, γυρίζοντας από τις ολιγοήμερες διακοπές ο πρωθυπουργός, μετά τις 20 Αυγούστου και πριν τελειώσει ο Αύγουστος, να προκηρύξει εκλογές».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου και θα επέτρεπε στον πρωθυπουργό να ανέβει στη ΔΕΘ και να προχωρήσει σε εξαγγελίες, εκτιμώντας ότι τότε οι παροχές που θα ανακοινωθούν θα είναι «πολύ πιο γενναιόδωρες» από ό,τι θα επέτρεπε κανονικά η κατάσταση της οικονομίας, επειδή θα εντάσσονται σε ένα προεκλογικό αφήγημα.

Επίσης, υποστήριξε ότι «αυτές οι κάλπες, όποτε κι αν γίνουν, δεν θα βγάλουν αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα. Αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει ούτε σε πιθανές δεύτερες κάλπες και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να κινηθεί ξανά σε ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Για να δούμε, πόσο… προφητικός θα αποδειχθεί ο πρώην υπουργός…

Διαβάστε επίσης

Η συνάντηση του Άδωνι με τη… Φάρλι

Το «θερμό» κλίμα Μητσοτάκη – Δένδια

Νέες μουρμούρες στη ΝΔ – Στο στόχαστρο οι «αυτοδιοικητικοί»