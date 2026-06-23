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23.06.2026 07:48

Νέες μουρμούρες στη ΝΔ – Στο στόχαστρο οι «αυτοδιοικητικοί»

23.06.2026 07:48
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Γκρίνια και αναστάτωση για τις φημολογούμενες μετακινήσεις αυτοδιοικητικών από Δήμους και Περιφέρειες στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της ΝΔ.

Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που «έχουν βγει στα κάγκελα» μόλις έμαθαν ότι εν ενεργεία δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες ετοιμάζονται να… εκτεθούν στις εθνικές εκλογές, καθώς θεωρούν ότι οι αυτοδιοικητικοί έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μελών της Κ.Ο.

Το θέμα έφθασε ως το briefing, όπου ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει κάποιο ασυμβίβαστο, ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχω τέτοια ενημέρωση και δεν μου φαίνεται και λογικό. Ο στόχος είναι να έχουμε τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια», είπε.

Προβλέπονται – για να το πούμε κομψά – πολύ δυνατά τζαρτζαρίσματα, όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές…

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