Νίκος Παππάς: «Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα – Τι νόημα έχουν τα αξιώματα όταν τίθεται θέμα πορείας του κόμματος;»

Την ανάγκη σύγκλησης των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παππάς, λόγω των εξελίξεων στο κόμμα και τις εσωκομματικές συγκρούσεις μετά και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε να τα συγκαλέσει η γραμματέας είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Δεν υπάρχει κανένας φραγμός», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. «Πρόκειται για μία αυτονόητη διαδικασία αξιολόγησης, επικαιροποίησης και εξειδίκευσης μιας στρατηγικής η οποία πρέπει να αποκτήσει αρχή, μέση και τέλος».

Ο βουλευτής του Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισήμανε ότι «ολοένα και περισσότεροι αναγνωρίζουν πως η στρατηγική του κόμματος χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, εξειδίκευση, επικαιροποίηση και να γίνει κατά το κοινώς λεγόμενο “ταληράκια”». Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε θετικό, με αφορμή και πρόσφατη αναφορά του Χρήστου Γιαννούλη, το γεγονός ότι η συζήτηση για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα κερδίζει έδαφος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς μια εκλογική στρατηγική με ανοιχτό χρονικό όριο».

Ο βουλευτής υπενθύμισε ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος είχε δηλώσει τον Μάρτιο πως το κόμμα είναι έτοιμο για εκλογές» και πρόσθεσε με νόημα ότι «δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μια συνθήκη που λέει ότι δεν χρειάζεται να ετοιμαστούμε για εκλογές». Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι «δεν έχει κανένας την άδεια να αποκρύψει το πρόγραμμα. Δεν έχει κανένας την εντολή να το βάλει στο ψυγείο».

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν κενό στρατηγικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., περιγράφοντας παράλληλα δύο διακριτές επιλογές για την επόμενη μέρα: «Ή η επιλογή της κατά μόνας και προσωπικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον του καθενός ή η επιλογή της συντεταγμένης πορείας».

Ο Νίκος Παππάς έθεσε σειρά ερωτημάτων για την πολιτική προετοιμασία του κόμματος και τις αρμοδιότητες της ηγεσίας ενόψει ΔΕΘ, προγράμματος και ψηφοδελτίων, επισημαίνοντας: «Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ανοίξει ένα θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητές του. Έχω καταθέσει και δημόσια το ερώτημα. Πρέπει να προσδιοριστούν κι αυτές. Δηλαδή, έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος; Έχει αρμοδιότητα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ως συμβολή σε μια συμμαχική διάταξη μάχης; Θα πάει το κόμμα στη ΔΕΘ; Με ποιον τρόπο; Πότε θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία;». Κληθείς να εξειδικεύσει τη θέση του, είπε: «Εδώ τίθεται θέμα της πορείας του κόμματος συνολικά. Τι νόημα έχουν τα αξιώματα από κει και κάτω; Είναι ένα κόμμα το οποίο πριν από 1,5 χρόνο είχε 10% στις δημοσκοπήσεις και τώρα καταγράφει 1 και 1,5%».

Τέλος, αφού σημείωσε ότι είναι ανάγκη «να διαφυλάξουμε τον πυρήνα των ιδεών που μας έκανε κυβερνώσα Αριστερά […] και λυπάμαι που δεν ακούω πάρα πολύ έντονη στήριξη και υπενθύμιση και επανάληψη της ιστορικής ανάγνωσης για αυτά τα γεγονότα», κατέληξε: «Πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αδρανής, περιμένει ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Η αδράνεια δεν είναι μία συνθήκη την οποία θα επιτρέψουμε υπό οποιονδήποτε όρο να συνεχιστεί».

Διαβάστε επίσης:

Αβραμόπουλος: Δεν υπάρχει εμπλοκή μου σε κάτι επιλήψιμο, να γίνει άρση της ασυλίας μου

Σκάνδαλο Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο – Τι απαντά, δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του

Καρυστιανού για λιγνιτικές μονάδες: Η κυβέρνηση κατέστρεψε πανάκριβο εξοπλισμό για να αφήσει πίσω καμένη γη











