Αβραμόπουλος για ένταλμα σύλληψης: Δεν υπάρχει εμπλοκή μου σε κάτι επιλήψιμο, να γίνει άρση της ασυλίας μου

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο», υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δήλωση του για το αίτημα άρσης της ασυλίας του που υπέβαλαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Qatargate.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα εμποδίσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fight Impunity «Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο».

«Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο», τονίζει.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Η διαδικασία για την άρση ασυλίας

Το ένταλμα αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020 η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Πρόκειται για την Fight Impunity (Ένωση κατά της Ατιμωρησίας) του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του σκανδάλου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μόλις διαβιβαστεί στη βουλή η δικογραφία κι αν διαπιστωθεί ποινικό αδίκημα θα προχωρήσει η άρση ασυλίας του.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει πως δεν έχει να κρύψει τίποτα, καθώς επιμένει ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες, ενώ επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Αναφέρει πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».

Τι δήλωνε πριν από 4 χρόνια για την υπόθεση

Σημειώνεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει για την υπόθεση:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει. Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

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