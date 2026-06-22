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22.06.2026 11:42

Ποινή 20 μηνών με 3ετή αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για το σκάνδαλο με τα email, ένοχος και ο Σταυριανουδάκης

22.06.2026 11:42
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Ένοχη κρίθηκε η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση διαρροής των email αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Στην πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχη για δύο πλημμελήματα, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η απόφαση ως προς το πρώτο αδίκημα ελήφθη κατά πλειοψηφία με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να κηρυχθεί αθώα. Ως προς το δεύτερο αδίκημα η απόφαση επί της ενοχής ήταν ομόφωνη.

Το δικαστήριο ακολούθησε τη σχετική εισαγγελική πρόταση και εκτός από την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου έκρινε ένοχο για τα ίδια αδικήματα τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διακίνηση του αρχείου με τον κατάλογο των αποδήμων. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση για τον κ. Σταυριανουδάκη επί της ενοχής και για τα δύο αδικήματα ελήφθη κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο να μειοψηφεί.

Ένοχο κατά πλειοψηφία μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, έκριναν οι δικαστές τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και ομόφωνα ένοχο τον Μένιο Κορομηλά, τότε Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ., ενώ απάλλαξαν και τους δύο από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Στον Ν. Θεοδωρόπουλο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και στον Μ. Κορομηλά ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Και για τους δύο οι ποινές αναστέλλονται επί τριετία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους τέσσερις κατηγορουμένους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

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