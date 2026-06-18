Συνεχίζονται τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Φάμελλος πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα πάει στη ΔΕΘ», λέει ο Παππάς 

Συνεχίζονται τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Παππάς επανέλαβε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. «Υπάρχουν δύο επιλογές. Θα πάμε συντεταγμένα να μιλήσουμε ή παραιτείται ο καθένας και διαπραγματεύεται για τον εαυτό του».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να μπει στο ψυγείο. «Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ; Πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Σωκράτης Φάμελλος. Θα δώσει συνέντευξη Τύπου; Κανένας δεν έχει εντολή να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το παρουσιάσει. Εάν δεν θέλει ο ίδιος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος. Να πάει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε. Κανείς δεν έχει εντολή ρητά ή άρρητα να βάλει το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός και αν το ζητά κάποιος. Ελπίζω όχι»,

Σε άλλο σημείο έθεσε ζήτημα των αρμοδιοτήτων του Σωκράτη Φάμελλου. «Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ποιες από τις προβλεπόμενες είναι πρόθυμος να ασκήσει. Από το καταστατικό είναι υποχρεωμένος να ασκεί πλήρεις». «Τα όργανα του κόμματος θα κληθούν να αξιολογήσουν την πορεία εφαρμογής του πλάνου. Θα έπρεπε ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Κώστα Ζαχαριάδη. «Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε υπερψηφίσει την απόφαση. Δεν είχε βγει ούτε σε μία τηλεόραση να την υπερασπιστεί. Αυτό είναι ενδεικτικό, για το αν η απόφαση είναι λειτουργική. Ήταν από τους ανθρώπους που την υποστήριξαν. Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε σαφές ότι θα βαδίσει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ηθικό και θεμιτό να παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και να υπαγορεύει πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί;».

Στις κατηγορίες ότι ο ίδιος, ο Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου αντιδρούν επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει σαφές ο ότι δεν τους θέλει στην ΕΛΑΣ, απάντησε. «Δεν δέχομαι από κανέναν που είναι έτοιμος να εκπλειστηριάσει την έδρα του κατηγορία περί προσωπικού σχεδιασμού. Εγώ και άλλοι σύντροφοι εισηγούμαστε συντεταγμένη πορεία. Άλλοι έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακά να διαπραγματεύονται παρασκηνιακά».

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν να πωλείται ο ραδιοφωνικός σταθμός του κόμματος. «Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή». Και συμπλήρωσε: «Αν θέλει κάποιος να πάρει εντολή εκποίησης της περιουσίας του κόμματος, πρέπει να έρθει να τη ζητήσει και να έχουμε καθαρές κουβέντες».

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