Καρυστιανού για λιγνιτικές μονάδες: Η κυβέρνηση κατέστρεψε πανάκριβο εξοπλισμό για να αφήσει πίσω καμένη γη

Σκληρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την καταστροφή λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η κίνηση αυτή αφαιρεί από τη χώρα την εναλλακτική πηγή ενέργειας – και μάλιστα φθηνής – και με βαρείς χαρακτηρισμούς κάνει λόγο για «εθνική προδοσία» και «κατακτητές». Τέλος η κα Καρυστιανού ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η κυβέρνηση ανατινάζει και αφήνει πίσω της καμένη γη. Άλλη μια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ μπροστά στα μάτια μας! Με εντολή της κυβέρνησης οι υποδομές εξόρυξης λιγνίτη και παραγωγής φθηνής ενέργειας ανατινάχθηκαν και έτσι εν γνώσει τους αφαίρεσαν από τη χώρα και τους πολίτες κομβική εναλλακτική πηγή εφοδιασμού με φθηνή ενέργεια, που κατοχυρώνει τη μακροχρόνια ασφάλεια εφοδιασμού και τη σταθερότητα των τιμών ανεξαρτήτως γεωπολιτικών ανακατατάξεων, εγκλωβίζοντάς μας στην πολύ ακριβότερη «λύση» της εισαγωγής φυσικού αερίου! Τέτοιες ανατινάξεις υποδομών έκαναν οι ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ για να παραλύσουν οι χώρες από τις οποίες αποχωρούσαν ηττημένοι. Την ίδια στιγμή σήμερα, χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, προτάσσοντας το εθνικό τους συμφέρον, συνεχίζουν να αξιοποιούν μονάδες λιγνίτη για παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση κατέστρεψε ΔΟΛΙΩΣ πανάκριβο εξοπλισμό για να αφήσει πίσω της ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ και όλους εμάς στο έλεος όσων θυσαυρίζουν από την ηλεκτρική ενέργεια που μας κοστίζει πανάκριβα! Διέταξαν την καταστροφή δημόσιας περιουσίας για να νομιμοποιήσουν την κατ’ εξακολούθηση ληστεία όλων μας; Ακούει η εισαγγελική Αρχή;».

Η κυβέρνηση ανατινάζει και αφήνει πίσω της καμένη γη.

Άλλη μια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ μπροστά στα μάτια μας!



Με εντολή της κυβέρνησης οι υποδομές εξόρυξης λιγνίτη και παραγωγής φθηνής ενέργειας ανατινάχθηκαν και έτσι εν γνώσει τους αφαίρεσαν από τη χώρα και τους πολίτες κομβική… pic.twitter.com/3bkdZdy8ji — Maria Karystianou (@mkaristianou) June 22, 2026

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