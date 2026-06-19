Ιδιωτική εταιρεία «χωροθετεί» με ΑΙ πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ελλάδα

Μια ιδιωτική εταιρεία, η Athlos Energy το παίζει φωτεινός – «χωροτάκτης» και σε συνεργασία με μια αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έκανε προκαταρκτική ανάλυση για το πού μπορούν να εγκατασταθούν και τι είδους πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή θα μας κάνει να ξεχάσουμε κι αυτά που ξέραμε. Ότι, δηλαδή, την ευθύνη της χωροθέτησης δραστηριοτήτων και μάλιστα εξαιρετικά αμφιλεγόμενων και επικίνδυνων, την έχει αποκλειστικά η Πολιτεία δια του ΥΠΕΝ και όχι μια ιδιωτική εταιρεία που δεν έχει να επιδείξει κανένα έργο, σε συνεργασία με μια εταιρεία ΑΙ.

Έτσι τη στιγμή που το ΥΠΕΝ έχει βγάλει σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, πετάγεται από το πουθενά μια ιδιωτική εταιρεία και κερδίζει τα φώτα της δημοσιότητας ισχυριζόμενη ότι ολοκλήρωσε την προκαταρκτική ανάλυση για το πού μπορούν να εγκατασταθούν πυρηνικοί αντιδραστήρες στη χώρα μας.

Μάλιστα, αναφέρει και τις συγκεκριμένες περιοχές που κατά την ανάλυσή της μπορούν να υποδεχθούν μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες και τις περιοχές που είναι πρόσφορες για την εγκατάσταση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Τι λέει το ΥΠΕΝ

Πληροφορίες από το ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι δεν έχει καμία ανάμειξη ούτε με την ανάλυση χωροθέτησης της ιδιωτικής εταιρείας ούτε με την επίσημη παρουσίασή της που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΥΠΕΝ δεν πρόκειται να αξιολογήσει την ανάλυση και εμμένει στην αυτονόητη θέση ότι καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να αντικαθιστά το κράτος.

Οι πληροφορίες αυτές από το ΥΠΕΝ, καταδεικνύουν ότι η Athlos Energy επιδίδεται σε ένα επιθετικό λόμπινγκ υπέρ της πυρηνικής ενέργειας με εξαιρετικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά καθώς η αναφορά της σε συγκεκριμένες και ευρύτατες περιοχές της χώρας μαρτυρούν μια τακτική «σεριφάτου» που επιχειρεί να βάλει τους κανόνες με στόχο, όπως η ίδια η εταιρεία ισχυρίζεται, να πραγματοποιήσει το πρώτο εμπορικό έργο πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Και σε αναμονή της δημόσιας παρουσίασης της «χωροθέτησης» από την Athlos Energy, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε ποιοι δημόσιοι φορείς θα δώσουν το παρών.

Ποια είναι η Athlos Energy

Η εταιρεία που έκανε όπως υποστηρίζει την προκαταρκτική ανάλυση για τη χωροθέτηση πυρηνικών αντιδραστήρων στη χώρα μας είναι η Athlos Energy που πρωτοστατεί στο πυρηνικό λόμπι που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Όπως έχει γράψει το topontiki.gr, η Athlos Energy η οποία ιδρύθηκε το 2024 με πρωτοβουλία των Στάθη Βλασσόπουλου και Διονύση Χιώνη.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι δύο ιδρυτές της παρουσιάζονται ως πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία στην Πυρηνική Μηχανική και τη Φυσική ενώ αναφέρουν ότι και οι δύο «συνδυάζουν την εμπειρία σε όλα τα στάδια του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου και πιστεύουν ακράδαντα ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελεί μέρος του ελληνικού ενεργειακού μείγματος».

Η ιστοσελίδα της εταιρείας παρουσιάζει μόνο γενικά το όραμά της χωρίς να δίνει περαιτέρω στοιχεία και χωρίς να ανανεώνεται ως προς τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ιδρυτές της.

Αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι οι προτεραιότητες τους είναι τρεις:

1] Κατασκευή και πρόταση Εθνικής Θέσης για νέο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας στο ελληνικό δημόσιο

2] Ενημέρωση και δέσμευση όλων των σχετικών ενδιαφερομένων με στόχο την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

3] Πραγματοποίηση του πρώτου έργου πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα

Ποια είναι η ΑΙ Cambrian Nuclear

Η Cambrian Nuclear είναι αμερικανική εταιρεία που διαθέτει ένα εργαλείο γεωχωρικής ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο χρησιμοποιείται για την προκαταρκτική αξιολόγηση πιθανών θέσεων πυρηνικών εγκαταστάσεων

Το βασικό εργαλείο της λέγεται Plinth και παρουσιάζεται ως πλατφόρμα που κάνει προκαταρκτικό έλεγχο περιοχών για πυρηνικές εγκαταστάσεις, συνδυάζοντας γεωχωρικά, σεισμοτεκτονικά, γεωμορφολογικά και άλλα δεδομένα.

Ποιες περιοχές έχουν βάλει στόχο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που δόθηκαν από την Athlos Energy, η προκαταρκτική ανάλυση της χωροθέτησης πυρηνικής αντιδραστήρων «έδειξε» τα εξής:

1] Για τους μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες, η υψηλή σεισμικότητα είναι βασικός παράγοντας περιορισμού. Με αυστηρά σεισμικά κριτήρια, αναφέρονται ως δυνητικά κατάλληλες για περαιτέρω διερεύνηση περιοχές της Θράκης και της Νότιας Εύβοιας. Το εύρος θα μπορούσε να ανοίξει και σε περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Ελλάδας

2] Για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, αναφέρονται ως πιθανές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές.

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