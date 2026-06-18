Χωροταξικό ΑΠΕ: Απαγορεύει τα φωτοβολταϊκά στο 56,3% της έκτασης της χώρας

Οι ενστάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στο υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Πού συμφωνεί, πού ζητά αλλαγές.

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι η κριτική του ΣΕΦ στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ που θέτει νέες οριζόντιες απαγορεύσεις στην εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ο ΣΕΦ με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι συμφωνεί με τις περισσότερες απαγορεύσεις, καθώς και με μια καινούργια απαγόρευση των φωτοβολταϊκών στις Περιοχές Άνευ Δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ (απάτητα βουνά).

Παράλληλα, όμως, εκτιμά ότι στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, κάποιες οριζόντιες απαγορεύσεις «μπήκαν για να δικαιολογήσουν αντίστοιχες ή και αυστηρότερες απαγορεύσεις σε άλλες τεχνολογίες (π.χ. αιολικά).

Το ΥΠΕΝ έβαλε λοιπόν και κάποιες μη ορθολογικές και τεκμηριωμένες οριζόντιες απαγορεύσεις στα φωτοβολταϊκά για να κατευνάσει τους αντιδρώντες στις ΑΠΕ και για να μη κατηγορηθεί ότι πλήττει ορισμένες μόνο τεχνολογίες και σε άλλες χαρίζεται».

Εν ολίγοις, ο ΣΕΦ κατηγορεί το ΥΠΕΝ ότι κάνει μικροπολιτική για επικοινωνιακούς λόγους και προσπαθεί να κλείσει το μάτι σε όσους αντιδρούν γενικώς με τις ΑΠΕ αλλά και να ισχυριστεί ότι δεν πλήττει μόνο τα αιολικά πάρκα που όντως υπόκεινται σε μεγάλες και οριζόντιες απαγορεύσεις με τις νέες προβλέψεις του Ειδικού Χωροταξικού.

Οι διαφωνίες του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, επισημαίνει ότι η κύρια αντίθεσή του είναι κυρίως στις οριζόντιες απαγορεύσεις φωτοβολταϊκών στο σύνολο των περιοχών Natura και σε δασικές εκτάσεις.

Όσον αφορά στις περιοχές Natura, ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι η οριζόντια απαγόρευση είναι αντίθετη με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία δεν λέει «απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά στις περιοχές Natura» αλλά ότι οποιοδήποτε έργο μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι «δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου».

Παράλληλα επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα από τις 4 Ζώνες Προστασίας επιτρεπόταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών και στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Στην πρώτη επιτρέπονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες, εφόσον συνάδουν με τους στόχους διατήρησης της περιοχής ενώ στη δεύτερη «επιτρέπεται η συνύπαρξη της προστασίας με ήπιες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο αποκλεισμός των φωτοβολταϊκών και από τις 4 Ζώνες, θεωρείται από τον ΣΕΦ ότι είναι «μια απόφαση της τελευταίας στιγμής για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους».

Το δεύτερο εξαιρετικά προβληματικό σημείο είναι η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις.

Όπως σημειώνει ο ΣΕΦ, για τα φωτοβολταϊκά υπήρχε απαγόρευση για την εγκατάστασή τους σε δάση και τώρα προβλέπεται και στις δασικές εκτάσεις.

«Η περίπτωση των δασικών εκτάσεων είναι διαφορετική, αφού για πρακτικούς λόγους τα φωτοβολταϊκά μπαίνουν και σε φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και γενικά ακάλυπτους χώρους και αυτό κατ’ εξαίρεση και μετά από τη σχετική έγκριση επέμβασης μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (ΑΕΠΟ) που χορηγείται αποκλειστικά για την απολύτως απαραίτητη έκταση».

Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι με την απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και στις δασικές εκτάσεις, απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά στο 56,3% της έκτασης της χώρας, χωρίς να υπολογίζεται στο ποσοστό αυτό οι υπόλοιπες περιοχές αποκλεισμού, όπως όλες οι Ζώνες Natura και η γη υψηλής παραγωγικότητας.

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