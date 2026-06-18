Ο Κεφαλογιάννης ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΝΔ για τα μεταλλαγμένα – Χάος με τη διαδικασία, ποιοι τάχθκαν υπέρ, ποιοι κατά

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ καταψήφισε τον νέο Κανονισμό της Κομισιόν που ανοίγει τον δρόμο για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα χωρίς σήμανση και χωρίς ελέγχους ασφαλείας.

Η ψηφοφορία χθες 17 Ιουνίου 2026 στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν κρίσιμη για το εάν για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ και της Ελλάδας τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα μπουν στο πιάτο μας χωρίς σήμανση, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές και να θέλουν να τα αποφύγουν δεν θα μπορούν.

Η Νέα Δημοκρατία όπως και συνολικά το ΕΛΚ τάχθηκαν υπέρ του νέου Κανονισμού, με τη σημερινή κυβέρνηση να είναι η πρώτη στην ιστορία που δεν στάθηκε εμπόδιο στην είσοδο μεταλλαγμένων και μάλιστα με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Ο Κανονισμός πράγματι πέρασε με ό,τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές αλλά και για τους αγρότες της χώρας.

Το άκρως ενδιαφέρον είναι ότι τον Κανονισμό για την είσοδο των νέων μεταλλαγμένων καταψήφισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Σε ποιο ερώτημα κλήθηκαν να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές

Οι ευρωβουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν στο εξής ερώτημα: «Να απορριφθεί η θέση του Συμβουλίου για τον κανονισμό σχετικά με τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα τρόφιμα/ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά;».

Άρα, εάν ένας ευρωβουλευτής ψήφιζε «ναι», η θέση του ήταν ενάντια στον νέο Κανονισμό και τα νέα μεταλλαγμένα.

Εάν ψήφιζε «όχι», η θέση του ήταν υπέρ του Κανονισμού και των νέων μεταλλαγμένων.

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, ψήφισε «ναι», όπως φαίνεται και στο screen shot από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Δηλαδή, ο Κεφαλογιάννης, ψήφισε να απορριφθεί ο Κανονισμός για τα μεταλλαγμένα, κόντρα στη θέση του κόμματός του την οποία στήριξαν όλοι οι άλλοι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Λάθος ή κόντρα στην γραμμή του κόμματος;

Εάν ψήφισε κατά λάθος, δηλαδή, πάτησε το λάθος κουμπί, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης θα μπορούσε να κάνει διόρθωση.

Για παράδειγμα, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά ψήφισε να μην απορριφθεί ο Κανονισμός για τα νέα μεταλλαγμένα και μόλις αντιλήφθηκε το λάθος του έκανε διόρθωση της ψήφου του και αυτό καταγράφηκε στα πρακτικά της ψηφοφορίας.

Αντίθετα, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης δεν έκανε διόρθωση της ψήφου του. Πράγμα που σημαίνει ότι συνειδητά και κόντρα στη γραμμή της ΝΔ ψήφισε να απορριφθεί ο Κανονισμός για τα νέα μεταλλαγμένα.

Τελικά ο Κανονισμός δεν απορρίφθηκε με 431 ψήφους έναντι 201 και 29 αποχών.

Υπέρ των νέων μεταλλαγμένων ψήφισαν οι εξής Έλληνες ευρωβουλευτές: Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρης Τσιόδρας, Ελεονώρα Μελέτη, Φρέντης Μπελέρης, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Κατά των νέων μεταλλαγμένων ψήφισαν οι εξής: Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σάκης Αρναούτογλου, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Φαραντούρης, Νίκος Παπανδρέου, Κώστας Αρβανίτης, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Μαρία Ζαχαρία, Μανώλης Φράγκος, Νίκος Παππάς. Απείχαν οι: Γαλάτω Αλεξανδράκη και Νίκος Αναδιώτης.

Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός

Το νέο πλαίσιο που υπερψηφίστηκε χωρίζει τα φυτά που προκύπτουν από Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (ΝΓΤ) σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία 1 (ΝΓΤ-1): Φυτά με έως 20 γενετικές τροποποιήσεις , θεωρούνται ισοδύναμα με συμβατικές ποικιλίες κι επομένως εξαιρούνται πλέον από όλους του κανόνες που ισχύουν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δηλαδή, σήμανση και ελέγχους ασφαλείας.

, θεωρούνται ισοδύναμα με συμβατικές ποικιλίες κι επομένως εξαιρούνται πλέον από όλους του κανόνες που ισχύουν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δηλαδή, σήμανση και ελέγχους ασφαλείας. Κατηγορία 2 (ΝΓΤ-2): Φυτά με πιο σύνθετες γενετικές τροποποιήσεις. Τα φυτά αυτά εξακολουθούν να υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα μεταλλαγμένα

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