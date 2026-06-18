Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι εργοδότες αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία τους είναι συνδεδεμένη με την ευτυχία των εργαζομένων» (Video)

Την ικανοποίησή του για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, που συνομολόγησαν κυβέρνηση, εργαζόμενοι και εργοδότες εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με θέμα «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αλλά υπήρχε το κενό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός αρχικά. Οι κοινωνικοί εταίροι έκατσαν στο ίδιο δωμάτιο και έφτασαν σε μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφηκε από τους κοινωνικούς εταίρους».

«Είναι ενδιαφέρουσα η πρόοδος που έχουμε δει έκτοτε γιατί όσοι τομείς έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες έχουν δει καλύτερους μισθούς», είπε ο Κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «είμαι χαρούμενος που οι εργοδότες αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία τους είναι συνδεδεμένη με την ευτυχία των εργαζομένων».

«Δεν θα περίμενε κανείς να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε μια συμφωνία που ευνοεί και τους εργοδότες αλλά κυρίως τους εργαζομένους» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα».

«Πριν από 10 χρόνια πόσοι έλεγαν καλά λόγια για την Ελλάδα. Τώρα όμως έχουμε πετύχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με μια οικονομία που παράγει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και μειώνουμε το χρέος για να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους απέναντι στον πληθωρισμό» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι «ελπίζω η ιστορία της Ελλάδας να αποτελέσει έμπνευση, και αν θέλετε συμβουλές για το πώς να χειριστείτε ευαίσθητους χαρακτήρες σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να μας ρωτήσετε».

Ο διάλογος Κεραμέως – Μητσοτάκη

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιτεύγματα της κυβέρνησης όσον αφορά στα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών σημειώνοντας ότι «είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Μάλιστα, αποκάλυψε και διάλογο που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον οποίο ο πρωθυπουργός τη ρώτησε «τι πιθανότητες επιτυχίες έχουμε;» και εκείνη του απάντησε ότι «με βάση τη λογική είναι κοντά στο 0% αλλά είχα το αίσθημα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις».

«Περάσαμε επτά μήνες εκτεταμένων συζητήσεων. Έβαλα όρο να γίνουν όλα υπό αυστηρή εχεμύθεια. Νομίζω ότι τρία ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη συμφωνία: υπήρχε εμπιστοσύνη, όλοι ήθελαν να υπάρξει μια λύση και να υπάρξουν συναινέσεις και δεν ξεκινήσαμε με προαπαιτούμενα» πρόσθεσε η Νίκη Κεραμέως

Όπως σημειώνει το think tank «Φίλοι της Ευρώπης» που διοργανώνει την εκδήλωση «σε μια εποχή που η Ευρώπη επιδιώκει να συμφιλιώσει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη, η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό και ευρέως αναγνωρισμένο ιστορικό βήμα προς τα εμπρός. Τον Νοέμβριο του 2025, η ελληνική κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, μια ιστορική τριμερή συμφωνία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και στην ανανέωση του κοινωνικού διαλόγου στην πράξη. Η Συμφωνία σηματοδοτεί μια αποφασιστική ευκαιρία για την ενίσχυση της προστασίας της εργασίας στην Ελλάδα, όπου, μετά την κρίση δημόσιου χρέους, τα εργασιακά είχαν διαμορφωθεί από τους περιορισμούς της εποχής της κρίσης».

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