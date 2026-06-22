Ο Γεωργιάδης συμφωνεί με την Διαμαντοπούλου και την… συμπονά που ο Δούκας δεν αφήνει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ

Απίθανα πράγματα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, καθώς, όπως λέει και η λαϊκή ρήση, όποιος… περνά ρίχνει κι από μία στο ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει σταθερή άποψη για το ΠΑΣΟΚ και δεν το κρύβει. Μόνο που τώρα λέει έξω από τα δόντια την άποψή του και εκφράζει εντελώς ανοιχτά τις κρίσεις του για το Κίνημα. Για παράδειγμα συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό «γελοία» που χρησιμοποίησε η Άννα Διαμαντοπούλου για την άποψη του Χάρη Δούκα περί προοδευτικών συνεργασιών.

«Η κυρία Διαμαντοπούλου άσκησε μια κριτική στις θέσεις του κ. Δούκα. Συμφωνώ ότι έχει ένα επιχείρημα, μόνο που έρχεται κάπως αργά. Γιατί οι θέσεις του κ. Δούκα έχουν πλέον μετατραπεί σε συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ» είπε ο υπουργός Υγείας.

«Η γραμμή του κ. Δούκα ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν οι αριθμοί επιτρέπουν έναν τέτοιο κυβερνητικό σχηματισμό, υιοθετήθηκε από το συνέδριο», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, βγάζοντας το συμπέρασμα ότι «μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο κυρίαρχος πολιτικός πόλος που αναδείχθηκε είναι ο Δούκας και όχι η Διαμαντοπούλου. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο κοντά στις θέσεις του Δούκα και λιγότερο στις θέσεις της Διαμαντοπούλου».

Ερμηνεύοντας την δημοσκοπική κάμψη του ΠΑΣΟΚ είπε πως «οφείλεται στο ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια σημαντική ευκαιρία που είχε μετά την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Για δύο χρόνια επιχείρησε να προσελκύσει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να κινηθεί προς έναν χώρο που παραδοσιακά δεν ήταν ο πυρήνας του ΠΑΣΟΚ. Όμως, αν το ΠΑΣΟΚ προσπαθήσει να ανταγωνιστεί τον Αλέξη Τσίπρα στο ίδιο πολιτικό πεδίο, θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Στον συγκεκριμένο χώρο και στις ανοησίες της αριστεράς ο Τσίπρας υπερτερεί». Και προέβλεψε ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή εκλογική ήττα – και μαζί του να πληγεί και η ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη.

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι γιατί ο κ. Γεωργιάδης αφού εκτιμά τόσο πολύ την κυρία Διαμαντοπούλου και συμφωνεί με τις επιθέσεις της στον κ. Δούκα, γιατί δεν την καλεί ευθέως στη ΝΔ.

Και επίσης είναι απορίας άξιον γιατί φαίνεται να έχει τόσο ενδιαφέρον ο υπουργός Υγείας για το εάν συντριβεί το ΠΑΣΟΚ; Και τι τον ενδιαφέρει εάν χάσει από τον Τσίπρα; Δεν είναι εξαιρετικά βολικό για τη ΝΔ, σύμφωνα με τη δική του λογική, να συντριβεί το ΠΑΣΟΚ και να κερδίσει το κόμμα του κεντρώους ψηφοφόρους, που αλλιώς θα έμεναν στον Ανδρουλάκη; Τι… σχέδια έχει για το ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις και κόπτεται για την εκλογική του επίδοση;

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