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22.06.2026 14:30

ΕΛΑΣ: Εξορμήσεις στελεχών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Λιβαδειά και Πρέβεζα

22.06.2026 14:30
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Σε διάφορα σημεία της χώρας θα βρεθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες στελέχη της ΕΛΑΣ, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ανεβάζει ταχύτητα» και επιχειρεί να έλθει σε επαφή με τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, με το σύνθημα «Τώρα Μιλάμε» σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη Θεώνη Κουφονικολάκου και τον Χάρη Αθανασιάδη, στις 19.30 στο ΠΠΙΕΔ, (Λεωφ. Δεκελείας 152).

Την Τετάρτη 24/06 το «Τώρα Μιλάμε» μεταφέρεται στη Λιβαδειά με την Εύα Ρέντζου και τον Διονύση Τεμπονέρα στις 20.00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Χρήστος Παλαιολόγος» (Κρύα Λιβαδειάς).

Και την Παρασκευή 26/06 πάει στην Πρέβεζα, με τους Χάρη Μαυρουδή και Άννα Παπαδοπούλου στις 20.00 στην Κεντρική Αγορά Πρέβεζας «Ρολόι».

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:56
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