Κοζάνη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ερμακιά

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική βλάστηση στην Ερμακιά Κοζάνης.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Εορδαίας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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