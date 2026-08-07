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07.08.2026 19:45

Πέθανε ο μουσικός παραγωγός Γουίλιαμ Όρμπιτ – Οι συνεργασίες με Μadonna, U2, Blur

07.08.2026 19:45
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Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός μουσικός παραγωγός Γουίλιαμ Όρμπιτ, ο οποίος συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής.

Τον θάνατο του ανακοίνωσε η οικογένεια του. «Θα μας λείψει βαθιά, τόσο σε εμάς όσο και στους πάρα πολλούς ανθρώπους των οποίων τη ζωή άγγιξε μέσα από τη μουσική, τη φιλία και την καλοσύνη του»,σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του. 

O  Γουίλιαμ Όρμπιτ γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 15 Δεκεμβρίου 1956 και συνέβαλε όσο κανένας άλλος στον ανασχηματισμό της ποπ σκηνής τη δεκαετία του 1990 στις αρχές του 2000. Στη μακράς διάρκειας καριέρα του συνεργάστημε μεταξύ άλλων με τη Madonna, τη Britney Spears, τους Blur, τους U2.

Η συνεργασία με τη Madonna

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε  το 1990 με το «Fascinating Rhythm» των Bassomatic, που έφτασε στο Top 10. Με τη βασίλισσα της ποπ, τη Madonna, συνεργάστηκαν το 1998 στο «Ray Of Light» και στο «MDNA» το 2012.

Ο Όρμπιτ έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ 13 των Blur και κατάφερε να μεταμορφώσει τον ήχο τους από Britpop σε ηλεκτρονικό. 

Κυκλοφόρησε 12 επιτυχημένα σόλο άλμπουμ, με τελευταίο το «The Painter» το 2022. Η τελευταία του συνεργασία ήταν με τις All Saints, στο «Testament» το 2018.

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