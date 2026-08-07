WSJ: Ο Πούτιν θα μπορούσε να «δοκιμάσει» τη συνοχή του ΝΑΤΟ με περιορισμένη εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να προσπαθήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε μια συμμαχική χώρα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών με πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από μια κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή.

Οι εκτιμήσεις, που περιγράφονται από Αμερικανούς αξιωματούχους, έρχονται εν μέσω έλλειψης ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα χρειαζόταν ο στρατός για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ή την Κίνα σε έναν πιθανό μελλοντικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ διαθέτουν σοβαρά μειωμένο απόθεμα σε αυτά τα όπλα λόγω των μεταφορών στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, καθώς και της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν. Τα αποθέματα που διατρέχουν κίνδυνο περιλαμβάνουν πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα τακτικών πυραύλων του στρατού, καθώς και πυραύλους εδάφους-αέρος Stinger μικρού βεληνεκούς, δήλωσαν άλλοι αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι ο Πούτιν δεν θα προκαλούσε μια χώρα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου όσο εξακολουθεί να πολεμά στην Ουκρανία. Αλλά αυτή η εκτίμηση άλλαξε νωρίτερα φέτος, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς ο Πούτιν είναι πιεσμένος στην Ουκρανία και υπό πίεση στο εσωτερικό για να εξασφαλίσει μια νίκη. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου προκαλούν αυξανόμενες ζημιές τόσο στον ρωσικό στρατό όσο και στη βιομηχανία πετρελαίου, ενώ οι δυνάμεις του Πούτιν σημειώνουν μικρότερα κέρδη στην πρώτη γραμμή εν μέσω βαριών απωλειών.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης βλέπουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι η Ρωσία διεξάγει διερευνητικές επιθέσεις για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών πυραύλων κρουζ που έχουν προσγειωθεί στην Πολωνία και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν πετάξει στη Ρουμανία.

Ο στόχος του Πούτιν στην επίθεση στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου πολέμου με την Ουκρανία, εάν συμβεί, θα είναι η διάσπαση της συμμαχίας, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Το ερωτηματικό είναι πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε η Heather Conley, ανώτερη συνεργάτιδα του American Enterprise Institute, σχετικά με μια πιθανή ρωσική εισβολή. «Πάντα ήταν στόχος [της Ρωσίας] να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να διαχωρίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους συμμάχους τους».

Καθώς ο Πούτιν αγωνίζεται να εξασφαλίσει τα οφέλη που επιθυμεί στην Ουκρανία, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναλύουν εάν η Μόσχα σκοπεύει να κλιμακώσει τις επιθετικές της ενέργειες εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων στο εγγύς μέλλον, ανέφεραν οι πηγές. Η ανησυχία είναι ότι ο Πούτιν μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος όταν βρεθεί στρυμωγμένος, ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι πιθανές απειλές κυμαίνονται από μια κυβερνοεπίθεση σε μια χώρα του ΝΑΤΟ ή την αποστολή ένοπλων ομάδων χωρίς διακριτικά για την κατάληψη εδάφους έως μια περιορισμένη εισβολή στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας. Το χρονικό πλαίσιο για οποιαδήποτε κίνηση από τη Ρωσία εκτιμάται ότι θα συμβεί μεταξύ αυτού του φθινοπώρου και του 2029, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η πιθανότητα του πιο ακραίου σεναρίου – μιας περιορισμένης χερσαίας εισβολής – είναι χαμηλή, αλλά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις αναφορές. Μια τέτοια κίνηση θεωρούνταν πάντα εξαιρετικά απίθανη επειδή θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει τα μέλη σε συλλογική άμυνα. Αλλά το Άρθρο 5 δεν είναι τόσο σαφές σχετικά με την αντίδραση του ΝΑΤΟ σε κυβερνοαπειλές ή υβριδικές απειλές.

«Αυτή ήταν πάντα η πρόκληση για το ΝΑΤΟ να ανταποκριθεί σε μια επίθεση που εμπίπτει στο Άρθρο Πέντε, και είναι πολύ αλήθεια ότι μέχρι στιγμής, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ προτιμούσαν να μην κλιμακώσουν την κατάσταση», δήλωσε ο Conley. Όταν η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων στην Εσθονία το 2007, για παράδειγμα, η χώρα επέλεξε να διαχειριστεί την κρίση διμερώς.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες. Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Σκεφτόμαστε πάντα και προετοιμαζόμαστε για πολλά σενάρια. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί και είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε όπως απαιτείται, κάτι που συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε», δήλωσε ο Συνταγματάρχης Martin O’Donnell, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Οι νέες αξιολογήσεις επιδεινώνουν τις υπάρχουσες ανησυχίες μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με την έλλειψη ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών. Εκτός από ορισμένους πυραύλους μεγάλου και μικρού βεληνεκούς, άλλα αποθέματα κρίσιμων αεράμυνας είναι επίσης χαμηλά, συμπεριλαμβανομένων των Patriot, SM-3 και των αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense, καθώς και των ραντάρ Thaad και των μονάδων πυροβολικού αεράμυνας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς περί ελλείψεων πυρομαχικών. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είχε «περισσότερα από αρκετά» πυρομαχικά για να «εξυπηρετήσει όλους τους στρατηγικούς στόχους του Προέδρου Τραμπ», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει παροτρύνει τους εργολάβους άμυνας να παράγουν περισσότερα πυρομαχικά.

«Έχουμε όλα όσα απαιτούνται για να χτυπήσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος», δήλωσε η Πάρνελ. «Σε πολλαπλές στρατιωτικές διοικήσεις, έχουμε ήδη εκτελέσει επιτυχημένες επιχειρήσεις διατηρώντας παράλληλα ένα βαθύ, έτοιμο οπλοστάσιο για να υπερασπιστούμε τον λαό μας και τα συμφέροντά μας. Οποιοσδήποτε αντίπαλος συγχέει τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης με την αμερικανική αδυναμία θα ανακαλύψει την αλήθεια με τον δύσκολο τρόπο».

Σε μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, όπλα όπως οι Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης και τα Συστήματα Τακτικών Πυραύλων Στρατού, τα οποία εκτοξεύονται από το Σύστημα Πυροβολικού Υψηλής Κινητικότητας, και οι πύραυλοι Stinger είναι κρίσιμα για την απόκρουση μιας χερσαίας εισβολής, δήλωσε ο Tom Karako του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Η έλλειψη κρίσιμων πυρομαχικών έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων όπλων, καθώς ο Τραμπ ζυγίζει τα επόμενα βήματα στο Ιράν. Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προειδοποίησε πρόσφατα τον Λευκό Οίκο για λιγότερα αναχαιτιστικά αεροσκάφη αεράμυνας, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Το ζήτημα ανησυχεί τον Κέιν, ο οποίος πιστεύει ότι τα χαμηλά αποθέματα δεν θα απέκλειαν την επανέναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, αλλά θα αύξαναν τον κίνδυνο.

Αναλυτές εκτός κυβέρνησης έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η δαπάνη πυρομαχικών στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν τους αντιπάλους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Ρωσίας αλλά και της Κίνας.

Μια πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών κάλυψε τα επτά βασικά πυρομαχικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο με το Ιράν. Για παράδειγμα, η ενημερωμένη έκθεση εκτιμά ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει 1.060-1.430 πυραύλους Patriot στον πόλεμο του Ιράν, αφήνοντας μόλις 870 στο οπλοστάσιο της Αμερικής.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Εφετείο απαγόρευσε στον Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Η στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν – Η Άγκυρα στον πυρήνα ενός νέου άξονα ισχύος

Διορία δύο ημερών δίνει η Ισπανία στην Ιταλία για την άρση των συνοριακών ελέγχων – Σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση Μελόνι