Απάντηση Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για πρώτη κατοικία: Μας κυβερνούν άνθρωποι που δεν θέλουν να συγκρούονται με τα συμφέροντα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Θέωνης Κουφονικολάκου, απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση του κόμματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ως προσβλητική για τους καλοπληρωτές.

Όπως ανέφερε η κ. Κουφονικολάκου, η ΝΔ βλέπει την κοινωνική πολιτική ως προσβλητική και την κάλεσε να ξεκαθαρίσει τι προτίθεται να κάνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες των δανείων του νόμου Κατσέλη.

«Τι μας είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης; Η πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών από το τσουνάμι πλειστηριασμών των funds και των servicers είναι προσβλητική για τους καλοπληρωτές. Έτσι βλέπει η Νέα Δημοκρατία την κοινωνική πολιτική… ως προσβλητική. Τι δεν μας είπε ο κύριος Μαρινάκης; Μα, τι προτίθεται να κάνει με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Το Υπουργείο Οικονομικών βέβαια ανέφερε ότι μελετά ακόμη την απόφαση και ότι θα βρει τη χρυσή τομή στην εφαρμογή της. Έτσι, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Ότι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων εναπόκειται στη «δημιουργική ερμηνεία» αυτής της κυβέρνησης… Ο δε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μας είπε πως η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Αυτά συμβαίνουν όταν ολόκληρη η κυβέρνηση και εκείνοι που την υπηρετούν πιστά έχουν μόνο κομματική και καθόλου κοινωνική συνείδηση. Αυτά γίνονται όταν εκείνοι που μας εκπροσωπούν δεν έχουν την αναγκαία αποφασιστικότητα να συγκρουστούν με τα συμφέροντα και καμία διάθεση να στηρίξουν την κοινωνία».

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