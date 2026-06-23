Η συνάντηση του Άδωνι με τη… Φάρλι

Στο περιθώριο της συζήτησης που είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και τη Φάρλι.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τα backstage έχει καταγραφεί και η διαφορετική «συνάντηση» με τη σκυλίτσα του Στέφανου Κασσελάκη και του Tyler McBeth με τον υπουργό Υγείας να γονατίζει για να χαΐδέψει τη Φάρλι, η οποία φαίνεται να χαίρεται ιδιαιτέρως για τη γνωριμία.

Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον @skasselakis για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και… pic.twitter.com/FT52rKhfmd — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 23, 2026

«Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και κυρίως να ακούσω τα παράπονα των πολιτών και να ακούσω και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των Δημοκρατών διότι έγινε μία πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την κουβέντα που είχε με τον Πρόεδρο του σχηματισμού «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

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