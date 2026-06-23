search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 09:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 08:05

Το «θερμό» κλίμα Μητσοτάκη – Δένδια

23.06.2026 08:05
MITSOTAKIS_DENDIAS_NEW

Στον ίδιο χώρο, μετά από κάμποσο καιρό, βρέθηκαν χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα εγκαίνια του Κέντρου Κυβερνοάμυνας της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

Παριστάμενοι στην εκδήλωση, αλλά και τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, δείχνουν ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν θερμό και φιλικό, διαψεύδοντας πληροφορίες που μιλούσαν για ψυχρότητα και… αποστάσεις.

Μάλιστα, «γαλάζια» πηγή ανέφερε στη στήλη ότι Μητσοτάκης και Δένδιας φάνηκαν να στέλνουν με τη στάση τους μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας προς το σύνολο της παράταξης, σε μια φάση που όλα αυτά μοιάζουν… ζητούμενα για τη ΝΔ.

Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης

Νέες μουρμούρες στη ΝΔ – Στο στόχαστρο οι «αυτοδιοικητικοί»

Ο Γεωργιάδης συμφωνεί με την Διαμαντοπούλου και την… συμπονά που ο Δούκας δεν αφήνει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ

Απάντηση Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για πρώτη κατοικία: Μας κυβερνούν άνθρωποι που δεν θέλουν να συγκρούονται με τα συμφέροντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastratos-aspropyrgos
BUSINESS

Οι επιχειρήσεις μπαίνουν στα αμφιθέατρα και επενδύουν στους φοιτητές πριν τους κερδίσει η αγορά

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

ekam new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε δύσβατο σημείο

kykloforiakes_rythmiseis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγω αγώνων

DEH_logo_new
BUSINESS

ΔΕΗ: Από τα λιγνιτωρυχεία στα datacenters – Το στοίχημα των 24 δισ. για τη νέα εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 09:16
papastratos-aspropyrgos
BUSINESS

Οι επιχειρήσεις μπαίνουν στα αμφιθέατρα και επενδύουν στους φοιτητές πριν τους κερδίσει η αγορά

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

ekam new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε δύσβατο σημείο

1 / 3