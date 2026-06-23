Το «θερμό» κλίμα Μητσοτάκη – Δένδια

Στον ίδιο χώρο, μετά από κάμποσο καιρό, βρέθηκαν χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα εγκαίνια του Κέντρου Κυβερνοάμυνας της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

Παριστάμενοι στην εκδήλωση, αλλά και τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, δείχνουν ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν θερμό και φιλικό, διαψεύδοντας πληροφορίες που μιλούσαν για ψυχρότητα και… αποστάσεις.

Μάλιστα, «γαλάζια» πηγή ανέφερε στη στήλη ότι Μητσοτάκης και Δένδιας φάνηκαν να στέλνουν με τη στάση τους μήνυμα ενότητας και σύμπνοιας προς το σύνολο της παράταξης, σε μια φάση που όλα αυτά μοιάζουν… ζητούμενα για τη ΝΔ.

Για να δούμε…

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