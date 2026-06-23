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23.06.2026 11:03

Νέο παράδοξο από Interview: Αυτή τη φορά «ξέχασε» να κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

23.06.2026 11:03
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Η καλοπροαίρετη σκέψη – και μόνο τέτοιες έχουμε – λέει ότι η Interview δυσκολεύεται λόγω του ρευστού πολιτικού σκηνικού να κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Γι’ αυτό και δεν συμπεριέλαβε το μέγεθος αυτό στη νέα μέτρησή της, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Γι’ αυτό και περιορίζεται στην «πρόθεση ψήφου», που δεν παρουσιάζει για τα τρία πρώτα κόμματα (ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ) σχεδόν καμία μεταβολή, παρά μόνο σε ελάχιστα δεκαδικά.

Βλέπετε, την προηγούμενη φορά, όπως είχαμε επισημάνει μάλιστα σε σχετικό κείμενο, τα είχε κάνει ελαφρώς μαντάρα. Είχε εκτοξεύσει (στην εκρίμηση ψήφου πάντα) τη ΝΔ στο 31,2% μέσα σε 14 μέρες και είχε μειώσει τη διαφορά ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την διαφορά που είχε βρει μεταξύ των δύο κομμάτων στην πρόθεση ψήφου – την κατέβασε στο 1,6% από 2,4%, πράγμα μάλλον… σόλοικο.

Έτσι λοιπόν τούτη τη φορά αποφεύγει τα… κατατόπια. Διότι υπάρχει το σενάριο να έχει πέσει η ΝΔ, για παράδειγμα.

Ή να έχει ανέβει η διαφορά Τσίπρα με Ανδρουλάκη, ας πούμε εντελώς τυχαία ένα δεύτερο υποθετικό παράδειγμα.

Γι’ αυτό, όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία με την «εκτίμηση ψήφου», από το να κοιτάς πώς θα σβήσεις πειστικά κάθε αμφιβολία, το πιο εύκολο είναι να αφήνεις την εκτίμηση απ’ έξω.  

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