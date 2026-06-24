Παππάς: Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Σε νέο κάλεσμα προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητές του προχώρησε σήμερα ο Νίκος Παππάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στον απόηχο της «σκιώδους» κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

«Έχω πει από την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ότι αυτή η απόφαση (για στήριξη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού) χρειάζεται διευκρίνιση.

Έχει ένα μεγάλο κενό στο πώς εφαρμόζεται και πώς υλοποιείται.

Δηλαδή, για ένα συντεταγμένο κόμμα, το συντεταγμένο κόμμα παίρνει μία απόφαση, βάζει έναν στόχο και βάζει και έναν οδικό χάρτη το πώς θα τον υλοποιήσει», σημείωσε αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ο Νίκος Παππάς.

Μάλιστα μιλώντας στο Mega ανέφερε πως «μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε» με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να οργανώσει τις δυνάμεις του για να φτιάξει μια συμμαχία προς τις εκλογές. Δεν θα κάνω ότι δεν ακούω τι συμβαίνει. Θα σας πω όμως ότι είμαι υποχρεωμένος, ως στέλεχος του κόμματος, να ζητήσω από την ηγεσία μου να έχει μία επίσημη απάντηση για το αν είναι επιθυμητή η συνεργασία ή όχι» διευκρίνισε.

«Εάν κάποιος θέλει να εισηγηθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το εισηγηθεί. Ούτε κρυφίως γίνονται αυτές οι επιλογές ούτε με ημίμετρα.

Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία πάρα πολύ σοβαρή κρίση. Όταν αναλάμβανε ο Σωκράτης Φάμελλος, είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουνε στο 1,5. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε» κατέληξε ο πρώην υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Ο Βορίδης απεφάνθη: Ουδέν πρόβλημα για την κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου

Ο γιος του Μανώλη Μπεντενιώτη στο σχήμα της ΕΛΑΣ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα