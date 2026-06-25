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25.06.2026 17:26

Χάρης Λιούρης: Από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα ο περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου

25.06.2026 17:26
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Νέα μετακίνηση καταγράφεται στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, ο περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου Χάρης Λιούρης αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ και εντάσσεται στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Λιούρης έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συμμετοχή του στην ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το Σάββατο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στην Αθήνα, όπου θα συμμετέχει και ο ίδιος ως μέλος του οργάνου.

Η ένταξη του Χάρη Λιούρη εντάσσεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του epirusgate.gr, στον σχεδιασμό της ηγεσίας της ΕΛ.Α.Σ. για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυρήνα στελεχών με αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα του αγροτικού κόσμου και επιδιώκει να αναδείξει τον συγκεκριμένο τομέα σε βασικό άξονα της πολιτικής του πρότασης.

Ο κ. Λιούρης φέρεται να εκτιμά ότι στο νέο πολιτικό εγχείρημα υπάρχουν προοπτικές ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να συμπορευτεί με την ΕΛ.Α.Σ.

Ο Χάρης Λιούρης παραμένει εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου, έχοντας εκλεγεί με την παράταξη που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, μέχρι τις πρόσφατες εκλογές.

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