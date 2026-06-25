«Ποδαρικό» για τους Τομεάρχες της ΕΛΑΣ – Πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή παρουσία Τσίπρα

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Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης , θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt (Λεωφ.Συγγρού 115) στην Αίθουσα Παρθενών.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ ΑλέξηΤσίπρα.
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