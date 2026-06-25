Όταν δεν αρέσει μία δημοσκόπηση αμφισβητούμε τη δημοσκόπηση, γνωστή η μέθοδος

Δεν έπεσε καλά σε πολλούς το αποτέλεσμα της τελευταίας δημοσκόπησης που έκανε η Real Polls, η οποία κατέγραψε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 18,2% πρόθεση ψήφου και το 21,4% εκτίμηση – μόλις 7 μονάδες κάτω από τη ΝΔ.

Λογικό και αναμενόμενο να εγείρονται και ερωτήματα και απορίες για το εύρημα, καθότι κανένα γκάλοπ δεν αποτελεί «ευαγγέλιο». Και φυσικά να πυροδοτείται μία συζήτηση. Η οποία όμως άρχισε να… ξεφεύγει σε κάποιες περιπτώσεις.

Κάποιοι αμφισβητούν ακόμα και τη μέθοδο συλλογής του δείγματος, λες και άλλες εταιρείες που μαζεύουν απαντήσεις από τα… facebook, τα instagram και τηλεφωνητές ρομπότ, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις. Ή πώς γίνονται οι έρευνες με τηλεφωνήματα σε… σταθερά όταν οι περισσότεροι δεν έχουν πλέον σταθερά!

Επειδή πάντως είναι προφανές πως κάθε εταιρεία οφείλει να εξηγεί τι μέθοδο ακολουθεί, ώστε και οι αρμόδιες αρχές και οι πολίτες να αξιολογούν την εγκυρότητα και την επιστημοσύνη της διαδικασίας, ψάξαμε πώς κάνει τις έρευνες η Real Polls. Τα υπόλοιπα σχετικά με το ποιος είναι καθένας, τι πολιτικές σχέσεις είχε στη ζωή του και πάει λέγοντας, είναι μάλλον για να χαϊδεύονται αυτιά.

Τι διαπίστωσε το ψάξιμο;

Ότι η Real Polls διενεργεί τις έρευνές της με μέθοδο text-to-web: στρατολόγηση μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα με τυχαία δειγματοληψία και κωδικούς μιας χρήσης (SMS-OTP), με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνεται διαδικτυακά. «Πρόκειται για μεθοδολογία αιχμής, που ανήκει στην ίδια οικογένεια ψηφιακών προσεγγίσεων η οποία έχει εκτοπίσει διεθνώς τις παραδοσιακές τηλεφωνικές μετρήσεις» λένε ειδικοί.

Χαρακτηριστικό, λοιπόν, παράδειγμα της υπεροχής αυτών των μεθόδων αποτελεί ο οργανισμός AtlasIntel, ο οποίος —αξιοποιώντας ψηφιακή στρατολόγηση και προηγμένα στατιστικά μοντέλα αντί για τηλεφωνική συλλογή δεδομένων— αναδείχθηκε για πρώτη φορά με αξιολόγηση A+ και στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης ποιότητας δημοσκόπων στις ΗΠΑ (Silver Bulletin, US Pollster Ratings 2025) (AtlasIntel). Αντίστοιχα, η Fabrizio, Lee & Associates —μία από τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες έρευνας κοινής γνώμης, με τον Tony Fabrizio να έχει διατελέσει επικεφαλής δημοσκόπος των προεδρικών εκστρατειών του Ντόναλντ Τραμπ— υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην ενσωμάτωση της μεθόδου text-to-online (text-to-web) ήδη από τον εκλογικό κύκλο 2019–2020, με στόχο την προσέγγιση περισσότερων ερωτώμενων μέσω κινητών και την ακριβέστερη αποτύπωση του εκλογικού σώματος (Fabrizio, Lee & Associates).

«Η Real Polls εφαρμόζει στον ελληνικό χώρο την ίδια λογική τεχνολογικής πρωτοπορίας» σημειώνουν από την ίδια την εταιρεία.

Αυτά…

LightGBM και δημοσκοπήσεις: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την πολιτική πρόβλεψη



Πολλοί θα παρατήρησαν ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος έγινε βάση της μεθόδου LightGBM. Τι ακριβώς είναι όμως αυτή η μέθοδος;… — Greece2day.org (@Greece2day_org) May 28, 2026

Διαβάστε επίσης:

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Δέσποινα Μοιραράκη «ντύνει» την κατοικία της πρέσβειρας των ΗΠΑ

Θεατρική έξοδος για Τσίπρα – Μπαζιάνα

O Μητσοτάκης οδήγησε στην πίστα του Ελληνικού, λίγο πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις -«Τα γκάζια είναι για τις πίστες»